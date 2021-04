Análisis de los datos de la Encuesta de Población Activa del 1º Trimestre de 2021 Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 16:15 h (CET) En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: "Tanto la puesta en marcha del plan de recuperación a financiarse con recursos de la UE, como el plan de vacunación de la población, avanzan más lentamente de lo deseado. De ahí que no resulte razonable esperar una rápida recuperación de la economía y el empleo en el corto plazo" Acaban de conocerse los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondientes al primer trimestre de 2021, que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Son 474.500 menos que un año antes (-2,4%). Es el cuarto trimestre consecutivo con caída interanual del empleo. Sin embargo, el ritmo de caída se va moderando (-6% en el segundo trimestre de 2020, -3,5% en el tercero y -3,1% en el último trimestre de 2020).

“Dentro de la precariedad con que, en ese contexto, pueden intentarse proyecciones económicas, en el segundo trimestre de 2021 el número de ocupados sería de 19,4 millones (791.800 personas más que un año antes; +4,3% interanual). El aumento previsto en el número de ocupados se explica por el efecto “base de comparación”: en el segundo trimestre de 2020 la economía estuvo casi paralizada por el confinamiento domiciliario; ahora se compara con una economía relativamente normalizada, por lo que surgen aumentos en los datos de empleo, producción y ventas que obedecen a la deprimida base de comparación y no a una fortaleza real de la economía”,avanza Blasco.

“La cantidad de parados continuaría moderando su ritmo de aumento hasta los 3,58 millones (216.000 más que un año antes; +6,4%) y la tasa de paro se situaría en el 15,6%, 3 décimas por encima que en el mismo trimestre de 2020. Pero todo dependerá del ritmo de vacunación de la población, el avance de la pandemia y la necesidad o no de nuevos confinamientos perimetrales y reducción de horarios y aforos”,finaliza Blasco.

Datos más destacados

En el primer trimestre del año hubo 19,2 millones de ocupados. Son 474.500 ocupados menos que un año antes (-2,4%). Es el cuarto trimestre consecutivo con caída interanual del empleo. Sin embargo, el ritmo de caída se va moderando (-6% en el segundo trimestre de 2020, -3,5% en el tercero y -3,1% en el último trimestre de 2020).

En términos interanuales, la caída del empleo fue generalizada: cayó para ambos sexos, tanto para españoles como para inmigrantes. Por edades, solo aumentó el empleo entre los mayores de 60 años. Por nivel de formación, solo creció el número de ocupados con educación superior (+2%).

Bajó el número de ocupados en la Industria, los Servicios, y la Construcción; pero hubo un ligero incremento en Agricultura y ganadería. Desagregando la información se encuentra que la Hostelería sigue sufriendo la mayor pérdida de empleo, con una caída interanual de un 21,9%. De 16 ramas de actividad, el empleo sube en 7, que es la mayor proporción de los últimos cuatro trimestres. Los aumentos más marcados corresponden a Finanzas y seguros, Salud y servicios sociales y Actividades profesionales.

La reducción del empleo, siempre en términos interanuales, afectó tanto a los autónomos como a los asalariados, aunque en una medida mucho mayor a los temporales (-7,5%) que a los indefinidos (-1,2%).

El empleo se redujo en todas las autonomías, excepto en la Región de Murcia (+1,3%) y Castilla-La Mancha (+1,6%). Canarias (-14%), la Comunidad Valenciana (-3,9%) y el País Vasco (-3,1%) registraron los descensos más marcados.

Por cuarto trimestre consecutivo, aumentó el número de parados, lo que no ocurría desde 2013. El mismo ascendió hasta los 3,65 millones (subida interanual de 340.900 personas; +10,3%).

La subida del paro se concentró entre los menores de 40 años y fue mayor en el caso femenino. El paro creció en todas las comunidades autónomas, excepto Extremadura (-8,1%), Asturias (-3,2%) y Castilla-La Mancha (-3%). La mayor subida correspondió a Canarias (+26,7% interanual).

La tasa de paro fue de un 16%, una décima menos que en el cuarto trimestre del año pasado, pero 1,6 puntos porcentuales más alta que hace un año. La proporción de parados subió para ambos sexos y más fuertemente entre los más jóvenes.

La tasa de paro creció en todas las autonomías, excepto en Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia. Las más altas corresponden a Canarias (25,4%) y Andalucía (22,5%), mientras que las más reducidas son las de Cantabria (11,9%) y el País Vasco (11%). Si se quiere más info, dejan la webinar con la presentación de estos datos y posibles escenarios para la próxima EPA: https://youtu.be/X6f4R3dOsVA

