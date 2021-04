Tesla, Sundial Growers y Apple, las compañías en las que invierten los españoles según Ninety Nine Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 16:24 h (CET) Nio y BioNano Genomics cierra el Top 5 de las empresas favoritas para invertir de los españoles, según el I Informe de Inversión en España elaborado por Ninety Nine Con la llegada del nuevo año, y la esperanza de una mejora en la situación económica, muchos españoles han decidido invertir en bolsa, especialmente en valores internacionales. En este arranque de año, la automovilística Tesla; la empresa dedicada a la producción, distribución y venta de cannabis medicinal, Sundial Growers; la tecnológica Apple; el fabricante chino de coches eléctricos NIO y la compañía de análisis genético, BioNano Genomics, han sido las elegidas por los españoles para invertir. Sin embargo, teniendo el número de compras lanzadas, el interés de los inversores cambia. Sundial Growers, la empresa minera Northern Dynasty Minerals, la compañía de análisis genético, BioNano Genomics, Apple y American Airlines ocupan el top 5, según indica el I Informe de Inversión en España elaborado por el neobroker Ninety Nine.

Durante el primer trimestre del año, el comportamiento de los inversores españoles ha estado en constante evolución. En función del número de compras, las compañías preferidas de los españoles por meses han sido: Sundial Grower en enero y febrero, mientras que Northern Dynasty Minerals en marzo. Sin embargo, teniendo en cuenta la inversión total, la empresa favorita para los españoles en enero fue BioNano Genomics; mientras que en febrero optaron por la canadiense Sundial Growers; y un mes más tarde, por Tesla.

“Aunque queda mucho camino por recorrer, y facilitar, cada vez existe un mayor interés en los españoles por invertir en Bolsa. Y, al contrario de lo que se pueda pensar, no se trata de una actividad exclusiva a perfiles con un patrimonio elevado o grandes conocimientos financieros. Hoy en día, hay personas que empiezan invirtiendo 10€ y que, poco a poco, van aprendiendo y animándose a incrementar esa cantidad, mientras que otras, empiezan con cantidades mayores. La clave es poder empezar y tener constancia, así como tener una plataforma de inversión que lo ponga fácil, en todos los sentidos” apunta Javier Sanz, CEO de Ninety Nine.

Los inversores prefieren el sector tecnológico

En cuanto al sector, tanto por número de compra como por inversión, la tecnología sigue siendo el sector preferido por los inversores, seguido de Farmacia y Biofarmacia; Entretenimiento y Comunicaciones; Movilidad y Transporte; y Energía y Materiales.

Dentro del sector de la Tecnología, la compañía más demandada es Apple, seguida de la multinacional especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados, NVIDIA, y la multinacional Microsoft. En el caso del sector farmacéutico y biofarmacéutico, Moderna; biotecnológica iBio y la farmacéutica Pfizer, mientras que las empresas del sector del Entretenimiento y Comunicaciones favoritas de los inversores son: Walt Disney, Netflix y Genius Brands. Por último, Tesla; el fabricante chino de coches eléctricos Nio; y Plug Power, dedicada al desarrollo de sistemas de pilas de combustible de hidrógeno, destacan en el sector de la Movilidad y el Transporte.

Otros sectores que también incluyen en sus carteras los inversores son el de Estilo de Vida & Compras con empresas como Amazon; o su alternativa china, Alibaba; y la firma de auriculares, Koss y el de las Finanzas y Seguros, donde se encuentran compañías como Ideanomics, Square y PayPal.

Las personas entre 26 y 35 son las que más invierten

Teniendo en cuenta la franja de edad, y según el número de compras, los menores de 35 años prefieren invertir en la canadiense Sundial Growers; mientras que la aerolínea American Airlines es una de las favoritas de las personas entre 36 y 50 años.

La compañía tecnológica Apple o la automovilística NIO ocupan los primeros puestos de inversión entre los mayores de 51 años; sin embargo, los inversores que superan los 65 años incluyen en su cartera, empresas del sector tecnológico y de la salud, como la compañía de semiconductores Advanced Micro Devices, una de los mayores fabricantes de circuitos integrados, Intel o la estadounidense Inovio Pharmaceuticals, centrada en el descubrimiento de productos de ADN para el tratamiento de enfermedades.

Los mayores movimientos de inversión en Madrid, Cataluña y Andalucía

En función del número de compras, las comunidades que más realizan son Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. Por el contrario, Extremadura, Navarra y La Rioja se sitúan como las comunidades en las que menos compras lanzan a bolsa.

Sin embargo, en todas estas comunidades, excepto en Navarra, el sector que acapara más compras es el de salud y Sundial Growers es la empresa preferida para invertir. En el caso de los navarros y extremeños, la empresa en la que más invierten es Northern Dynasty Minerals en el sector de la energía.

Si se tiene en cuenta la cantidad invertida, Cataluña se sitúa a la cabeza como la comunidad que más dinero dedica, seguida de Madrid, País Vasco y Andalucía. Por el contrario, Extremadura, Asturias, Región de Murcia y Navarra son las comunidades en las que menos dinero se invierte en la bolsa.

En cuanto a las compañías y sectores en los que invierten, los catalanes optan por el sector de la movilidad y NIO, los madrileños se decantan por el sector tecnológico y prefieren Apple. Por su parte, vascos y andaluces optan por el sector de la salud y BioNano Genomics. Por el contrario, las comunidades que menos invierten son las que más diversifican su cartera. En Extremadura prefieren el sector de la salud e invierten en empresas como Tilray, en Asturias se decantan por el sector farmacéutico y BioNano Genomics, mientras que murcianos y navarros optan por el sector de la salud, con Sundial Grower; y la energía, con FuelCell, respectivamente.

Es posible descargar el informe completo aquí.

