Las mejores herramientas de gestión digital, según los expertos de Fast Forward Sessions

jueves, 29 de abril de 2021, 15:08 h (CET) Las herramientas de gestión digital permiten un mayor conocimiento del público y de las tendencias del mercado, así como mejorar la flexibilidad y agilidad en la toma de decisiones, según los expertos que han participado en la nueva jornada del programa de formación gratuito para pymes y profesionales de Fast Forward Sessions El primer ponente de la sesión de abril del 2021, Carlos Matías Vela (Head of Agile en Kairos DS), ha mostrado las principales herramientas para la gestión de proyectos que ofrece el mercado a día de hoy, tanto en versión gratuita como de pago, entre las que ha destacado Miro, Coggle, Trello, Jira Software o Mentimeter.

Según Matías, “bien sea nuestro sector empresarial o tamaño de la empresa, todos debemos desarrollar un buen producto o servicio para ofrecérselo a los clientes. Y estas herramientas de gestión son las que van a ayudarnos en las estrategias de ideación, diseño y descomposición de nuestros productos”. Todas ellas basadas en útiles sistemas de paneles que permiten idear el producto, trabajar colaborativamente y asignar tareas, además de planificar y marcar tiempos de entrega para agilizar la toma de decisiones y desarrollar el negocio de la mejor manera.

A continuación, Begoña de Arancibia (Social Media Manager B2B Digital Mkt Consulting), ha destacado Metricool, Buffer y Hootsuite, como tres de las principales herramientas de gestión de redes sociales para empresas. “Todas ellas enfocadas tanto a autónomos, Pymes y grandes empresas con presupuestos flexibles y modelos de pago adaptados a cualquier perfil”.

Los aspectos clave de estas herramientas es que nos permiten cubrir multitud de aspectos como la medición de resultados, la gestión de comunidades, la monitorización de conversaciones y la escucha social para averiguar que se dice de nuestra marca o productos en la red y cuales son las tendencias actuales en el mercado.

Finalmente, Ignacio Parada, CMO, CDO, inversor, mentor y consejero en Tucuvi y Coonversa™, ha presentado algunas de las herramientas gratuitas para el control financiero de las empresas como Iahorro, October, Stripe, Bizum, SingularCover, CoworkingSpain, Ninetynine, Plutio o Holded.

“Préstamos, servicios de banca, seguros, mercado inmobiliario e inversión. Cualquier área dispone de valiosas herramientas para mejorar el día a día de nuestro negocio. Las herramientas citadas permiten valorar la solvencia de las empresas, conseguir financiación para nuestros proyectos, realizar pagos y transacciones seguras, decidir el seguro más conveniente para nuestro negocio, o poder invertir y alcanzar rentabilidades en cualquier empresa del mundo al alcance de un solo click”, ha destacado Parada.

La iniciativa Fast Forward Sessions impulsada por Vodafone desde 2015 cuenta con el patrocinio de Google, Western Digital, Bosch y Pymes Magazine y la colaboración de Madrid Emprende, IEBS Business School, Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid, AEMME, Cámara de Comercio de Salamanca, AESCO Salamanca, Confederación Empresarios de Salamanca, ATA Autónomos, Confederación Regional Empresarial Extremeña, Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza, Universidad de Málaga, Link by UMA, Jóvenes Empresarios Región de Murcia y Jóvenes Empresarios Vigo.

Fast Forward Sessions continúa en 2021 con la programación de nuevas jornadas con los ponentes más destacados del mundo digital que ya han impartido más de 2000 horas de formación gratuita a más de 4.500 pymes y profesionales registrados, en sesiones que están a disposición de cualquier interesado en el marketing digital en la plataforma https://fastforwardsessions.es/.

