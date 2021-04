Backlinks para mejorar el posicionamiento web SEO en 2021, por Dofollow.es Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 15:19 h (CET) Comprar backlinks de calidad se ha convertido en una técnica de mejora del posicionamiento SEO de páginas web. Dofollow.es, expertos en linkbuilding, desvela las claves de este fenómeno Los expertos en posicionamiento web SEO como Dofollow.es destacan la importancia que está adquiriendo el Linkbuilding en las estrategias de mejora del posicionamiento orgánico de una web. Comprar backlinks de calidad se ha convertido por tanto, en una tarea necesaria dentro de un proceso de SEO.

Y es que Internet es el principal mercado de productos y servicios del mundo. Es ahí, donde los consumidores y usuarios buscan todo aquello que necesitan, ya sea para informarse o para directamente: comprarlo, de ahí que resulte vital para una empresa o autónomo tener visibilidad donde sus clientes se encuentren.

Aparecer en los motores de búsqueda

El comercio electrónico llegó para quedarse. El proceso de búsqueda de información y compra online es sencillo, fácil, cómodo y muy satisfactorio. El usuario introduce en su ordenador, tablet o móvil (especialmente en este último) qué es lo que desea y acto seguido el buscador (Google, principalmente en España) mostrará su relación de mejores resultados, las mejores webs que respondan de manera más exacta a la intención de búsqueda detectada.

El proceso de análisis y clasificación de los buscadores como Google es todo un misterio para los profanos en la materia, un secreto que la empresa guarda celosamente, puesto que en dicho servicio radica su negocio: ofrecer el mejor resultado a las búsquedas que se le realicen, con el objeto de atraer y retener a los visitantes y poder ofrecerles así su publicidad.

Posicionamiento web SEO

Las agencias de marketing digital y posicionamiento web SEO se encargan de estudiar el funcionamiento de los buscadores, para poder así crear páginas webs no sólo estéticas y que conviertan cada visita en una venta, sino que sean capaces de convencer a los buscadores de que son la mejor opción para ser posicionadas la primera en la clasificación de Google.

Obtener la mejor posición en el listado de los buscadores, se convierte por tanto en una prioridad para toda organización o autónomo que desee poder vender. No basta con tener el mejor producto y una página web: hay que aparecer el primero.

En qué consiste el Linkbuilding

De entre todas las técnicas de posicionamiento web SEO, sigue destacando el Link Building o estrategias de aumento de la popularidad o autoridad de una web por medio de la creación de backlinks. Dado que el link building es una tarea laboriosa que requiere de personas con experiencia en posicionamiento SEO, se suele contratar a empresas expertas en la materia como dofollow.es.

El proceso de creación de enlaces o backlinks resulta fundamental para el posicionamiento de una web. Tanto es así, que los enlaces forman parte del algoritmo de los principales buscadores, como son Google o Bing, desde sus inicios y primeras patentes.

El enlazado externo ayuda al buscador a medir la popularidad de la web en función del número de páginas webs que enlacen a la web a posicionar, dado que para el buscador cada backlink externo cuenta como una recomendación o voto positivo. Cuantos más enlaces reciba una página web, más popular será para el motor de búsqueda y por ende, recibirá un mejor posicionamiento en el listado de búsquedas (SERP, Search Engine Result Page).

"Nuestra web recibe a diario un gran número de visitas de personas que desean informarse sobre nuestros servicios de linkbuilding para el posicionamiento SEO de una web. Ofrecemos una nutrida guía de compra, con las principales recomendaciones para crear un perfil de enlaces de calidad y autoridad para sus proyectos digitales. El SEO se ha hecho tan importante y popular que constituye una prioridad para muchas empresas, pymes y autónomos, quienes o toman el control de sus webs y desarrollan ellos mismos y sus equipos el posicionamiento de las mismas, precisando ayuda en áreas concretas como la que nos ocupa o delegan en expertos el posicionamiento de sus webs, quienes también recurren a nuestros servicios de linkbuilding", concluyen desde Dofollow.

