Las técnicas de estudio son un camino hacia el éxito, afirman desde EstudioTEC

Las técnicas de aprendizaje son fundamentales a la hora de adquirir conocimientos y recordarlos. No obstante, no todos los métodos son conocidos por los estudiantes y no todos los métodos funcionan de la misma manera para todo el mundo La mayoría de los estudiantes conocen las técnicas de aprendizaje más populares y aunque algunos las apliquen y les funcione, otros no las aplican o no han dado con el método que realmente mejor les funciona. Dar con el método de estudio adecuado para cada individuo es muy difícil, pero es de vital importancia para aprender y rendir al máximo en la preparación para un examen.

“Hay alumnos que prefieren la lectura con detalles, otros que optan por escuchar las lecciones grabadas, otros que hacen resúmenes y esquemas sobre los temarios. Nosotros hemos observado que no hay un método perfecto para estudiar, sino que depende de la eficacia que tiene cada método en los diferentes alumnos”, explica EstudioTEC. Por lo tanto, no hay una receta perfecta para el estudio, sino que hay algunas técnicas que funcionan mejor o son más eficaces según el tipo de estudiante.

La academia EstudioTEC, lleva desde el 2008 desarrollando y aplicando las técnicas de estudio de forma personalizada para sus estudiantes. Su especialidad es en la intervención pedagógica y en el apoyo escolar para niños con TDAH.

La Universidad de Harvard, una de las instituciones de educación con más reconocimiento a nivel mundial, también buscó, en su momento, las mejores técnicas de estudio para sus alumnos. Esta institución explicó las mejores técnicas de estudio en un libro publicado en el 2014 “Make it Stick: the Science of Succesful Learning”. Algunas de estas técnicas son las que EstudioTEC profundiza y aconseja a sus estudiantes. “Sacar apuntes a mano es la técnica de estudio más tradicional, pero que más funciona”, afirman.

“Aunque hoy en día cada vez más estudiantes prefieren utilizar portátiles o tablets para coger apuntes, lo mejor que pueden hacer es dejar estos dispositivos para otras tareas y escribir los apuntes a mano” desarrollan en EstudioTEC. Los números avalan estos métodos. Las investigaciones de Harvard demuestran que cuando los alumnos escriben sus apuntes en la Tablet, teclean tan rápido la información que el cerebro no llega a procesar toda esta información. No obstante, al escribir a mano, el cerebro se ve obligado a pensar el contenido que se escribe.

En muchas ocasiones, los estudiantes piensan que leer y releer un contenido es la técnica que mejor funciona para recordar bien una información. Pero según EstudioTEC, “los esquemas breves, conceptuales, ayudan mucho. Cuando releemos el texto, nuestro cerebro hace el esfuerzo de memorizarlo palabra por palabra, lo cual puede hacer que no se aproveche bien el tiempo de estudio. No es algo negativo, sin embargo, lo que realmente funciona es analizar el contenido y entender esa información.”. El esfuerzo que se debe realizar es de retener el contenido y el significado de ese texto, de esa información.