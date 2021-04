Worldline Iberia desarrolla un innovador monedero digital de cupones basado en la tecnología Blockchain Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 12:55 h (CET) Worldline ha liderado con éxito el proyecto Bloomen - "Blockchains in the new era of participatory media experience", que ha contado con el soporte de la Comisión Europea en el marco del programa de investigación Horizonte 2020 El proyecto ha abordado aspectos críticos en la gestión de contenidos digitales, tanto musicales, como de imágenes y vídeo. En particular, la monetización de videos es un gran problema para los proveedores de contenido, ya que hoy en día solo tienen la opción de crear sus propias plataformas desde cero o unirse a redes que les van a imponer un modelo de negocio preestablecido, como por ejemplo las plataformas que monetizan videos con anuncios. Además, la concentración del negocio en unos pocos actores tiende a favorecer las prácticas que restringen la competencia y facilita la proliferación de actividades delictivas que intentan aprovecharse de vulnerabilidades en los sistemas informáticos.

La solución propuesta por Worldline en el marco del proyecto Bloomen permite a los proveedores de contenidos crear cupones Bloomen de un valor prefijado, que los usuarios podrán adquirir tanto en tiendas físicas como a través de la web. Si el proveedor de contenidos es, por ejemplo, una cadena de televisión, con los cupones Bloomen el usuario tendrá acceso a los programas que la cadena ponga a su disposición mediante el correspondiente pago con dichos cupones, o también podrá transferir cupones a sus amigos y familiares como regalo. Uno de los objetivos de la solución de Worldline es proporcionar una buena experiencia de usuario, y por este motivo se utilizan códigos QR, que facilitan tanto la utilización de los cupones como el acceso a contenidos protegidos por derechos de autor desde cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet, ya sea PC, tableta, teléfono móvil o televisor inteligente.

El monedero digital Bloomen desarrollado por Worldline es una aplicación móvil que permite la agregación de diferentes aplicaciones descentralizadas basadas en la tecnología blockchain, también conocidas como puntos de acceso de contratos inteligentes (“smart contracts”). Estos contratos inteligentes, permiten realizar transacciones con activos respaldados por cupones Bloomen, como en el caso de los vídeos mencionado anteriormente. Algunas de sus principales características son:

Transacciones transparentes y seguras entre usuarios y proveedores de servicios, o entre usuarios.

Compensación a los proveedores de servicios y contenidos de una forma inmediata y eficaz.

Promoción eficiente de precios dinámicos.

Micro pagos baratos, seguros y rápidos.

Posibilidad de establecer un sistema de gestión de la reputación. El monedero digital, ya desplegado en Antenna, una de las principales cadenas de TV de Chipre, ha utilizado el monedero Bloomen para su propio servicio de contenidos premium de TV en streaming a través de su web.

Según Toni Paradell, R&D Manager de Worldline Iberia & Coordinador del proyecto Bloomen en Worldline Iberia: “Las nuevas soluciones que están surgiendo alrededor de la tecnología blockchain, como el monedero digital que hemos creado en el proyecto Bloomen, pueden suponer un auténtico cambio de paradigma para sectores como el de los contenidos multimedia, proporcionando mecanismos transparentes de compensación y creando canales directos entre creadores y consumidores de contenidos".

