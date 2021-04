DHL Express reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, por Great Place to Work Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 13:24 h (CET) DHL Express España alcanza la 4ª posición en la categoría de más de 500 empleados. 9 de cada 10 empleados de DHL Express España afirman que la compañía es un gran lugar para trabajar. Se ha obtenido un nivel de confianza (Trust Index©), del 89% DHL Express España, líder del sector del transporte urgente, ha conseguido la 4ª posición en la categoría 'Más de 500 empleados', como una de 'Las Mejores Empresas para Trabajar en España' en el Ranking Best Workplaces España 2021. El prestigioso Ranking, en su 19ª edición, ha sido anunciado hoy en un evento virtual por la consultora Great Place to Work®, líder en la construcción y certificación de 'Excelentes Lugares para Trabajar'.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye el envío de un cuestionario a los empleados y una evaluación específica de la cultura de gestión de personas, DHL Express España ha obtenido este reconocimiento, que acredita que se trata de una organización con una cultura de alta confianza, en la que sus empleados están motivados por dar lo mejor de sí mismos.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen del orgullo de ser parte de la organización (96%), la honestidad de los managers (92%) y el orgullo sobre el trabajo en equipo (91%), entre otras cuestiones.

Entre la principales estrategias en materia de gestión de personas, puestas en marcha por DHL Express, destaca su labor para fomentar una cultura interna, basada en el principio rector 'Respeto y Resultados', explicada y desarrollada a través del programa corporativo y de cambio cultural CIS ('Especialistas Internacionales Certificados'). CIS es un amplio conjunto de prácticas, dirigidas a asegurar una formación de alta calidad y a establecer un estilo de liderazgo que reconoce la importancia del reconocimiento y aprecio de los empleados y a potenciar una cultura de diversidad e inclusión.

En 2020 la compañía ha renovado internamente sus 'Atributos de Liderazgo', poniendo en valor la confianza y la actitud positiva ante los retos para liderar con excelencia en el siglo XXI. Se han intensificado los procesos para la mejora continua, a través de la puesta en marcha de iniciativas de digitalización y de metodologías 'Lean Six Sigma', de mejora de procesos, orientadas a proporcionar la mejor experiencia posible a sus clientes ('First Choice').

No obstante, en 2020 y 2021, la gestión viene priorizando la seguridad y el bienestar físico y emocional de los empleados ('Safety First'), a través de numerosas actuaciones preventivas, de atención y seguimiento, en tiempos de máxima exigencia, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Para Miguel Borrás, CEO de DHL Express España: "Ser reconocidos como 'Mejor Empresa para Trabajar en España' por segundo año consecutivo refuerza la estrategia seguida por la compañía en el mundo y en España. Hoy nos sentimos más orgullosos, porque este nuevo reconocimiento avala, especialmente, las acciones emprendidas frente a la COVID-19, encaminadas a la protección de nuestros empleados, negocio y clientes y que nos han permitido profundizar en nuestros valores y pilares estratégicos".

"Este es el segundo año que DHL Express nos demuestra como, con el esfuerzo y entrega, se obtienen magníficos resultados. Un servicio percibido como excelente sólo puede ser fruto del orgullo de pertenencia tan presente", ha concluido Jaime Nardiz, Director de Consultoría e Innovación dentro de Great Place to Work®.

Great Place to Work® es la firma consultora que durante más de 30 años lleva trabajando con empresas de todo el mundo para identificar, crear y mantener culturas de alta confianza y alto rendimiento, ayudando a las organizaciones a convertirse en 'Mejores Lugares para Trabajar'.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.