Asimob recibe el Premio Quality Innovation Award por su labor innovadora en seguridad vial Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 12:35 h (CET) A través de un vigilante autónomo incrementan la seguridad en las carreteras Asimob, empresa vasca enfocada a mejorar la seguridad vial a través de la tecnología, ha recibido el Premio Quality Innovation Award por su innovadora propuesta, que supone una mejora eficiente de la seguridad vial aplicando sistemas de Inteligencia Artificial e IoT. El premio recibido ha sido el máximo galardón en la categoría de Innovación Potencial, y supone un reconocimiento a su labor innovadora en seguridad en carreteras.

“Este premio supone un reconocimiento a lo revolucionario de nuestro servicio. Hasta ahora se hacia de manera totalmente manual. Nosotros ofrecemos un inspector de la carretera autónomo, lo que permite aumentar la eficiencia y una mejora sustancial en la seguridad” sostiene Ibon Arechalde, cofundador de la firma.

Ofrecen servicios de monitorización e inspección automatizada de las carreteras con el objetivo de asegurar que los elementos pasivos de estas vías de circulación se mantengan en perfectas condiciones. Lo hacen mediante un sistema a bordo de los vehículos, a modo de vigilante autónomo, Inteligencia Artificial e IoT.

Según datos de la Comisión Europea, entre el 24 y el 35 % de los accidentes mortales en carretera se producen por una mala señalización. Su sistema permite tener chequeadas las señales, localizando automáticamente los riesgos a través de su tecnología. Detectan señales de tráfico deterioradas o con mala visibilidad e irregularidades en el firme que puedan afectar al confort en la conducción. Además, supervisan de forma remota la señalización temporal de las obras. Los datos que obtienen se envían en tiempo real a una plataforma a la que acceden las empresas interesadas: administraciones públicas, empresas aseguradoras, de conservación de carreteras, etc. Además, les hacen llegar alarmas y sms en el caso de que se detecten incidencias inesperadas.

También son finalistas en la VII edición del Premio Emprendedores y Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. “Este premio nos hace especial ilusión, porque es especifico para proyectos emprendedores de innovación en seguridad vial” comenta Arechalde.

En 2020 recibieron otro galardón, el premio de la Asociación Española de Sistemas Inteligentes de Transporte, ITS Spain, también por su novedosa apuesta en seguridad vial.

Sus retos a futuro son abarcar el mercado global, abarcando a administraciones que quieran apostar y dar el salto en digitalización en este ámbito. Están en procesos de negociación de varios contratos en el Estado y en Sudamérica.

Fuente: Servicios Periodísticos

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.