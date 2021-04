El boom del deporte en casa: 1 año después según Perpetual.Fitness

El deporte en casa se ha convertido en algo imprescindible en los tiempos que corren. La forma de hacer deporte que se tenía hasta el momento del confinamiento cambió y la nueva forma se ha mantenido a lo largo de los últimos meses. Por ello, se han disparado las ventas de productos para hacer deporte en el domicilio y al aire libre En el último año la vida tal y como la mayoría de la gente la entendía hasta la fecha cambió. El COVID-19, y el confinamiento estricto que acarreó, hicieron que se tuvieran que buscar nuevas formas de entretenimiento, de hacer deporte, de relacionarse e, incluso, de trabajar. Una de las cosas que más se transformó fue la forma en la que se hacía deporte.

Según los responsables de Perpetual.Fitness, una de las empresas españolas que más ha crecido en los últimos meses: “los nuevos hábitos deportivos adquiridos, han llegado para quedarse. La gente se ha dado cuenta de que puede seguir una rutina de entrenamiento de forma autónoma y sin la necesidad de tener que acudir a un gimnasio”.

Actualmente, según diversas fuentes, los gimnasios han perdido muchos usuarios, ya que estos deportistas han continuado haciendo deporte en casa o incluso al aire libre. Algunos medios estiman que los ingresos de los centros para hacer deporte han llegado a caer hasta un 50%.

Esto no significa que la gente haya dejado de hacer deporte, quiere decir que se han creado diferentes formas de hacerlo. Las ventas de productos fitness para hacer deporte en el domicilio como, por ejemplo, las cintas de correr, las máquinas de steps, las esterillas, etc. o los productos para hacer deporte al aire libre como, por ejemplo, las bicicletas, los patines, etc. han aumentado a un ritmo vertiginoso.

Como ha habido momentos en los que no se ha podido ir a tiendas físicas a comprar de manera presencial, son las tiendas online de productos de deporte las que más han notado este aumento de las ventas.

Las ventajas de hacer deporte en casa son muchas: se puede hacer a cualquier hora y sin necesidad de desplazarse para llegar hasta el gym, no se pagan cuotas mensuales, se puede hacer sin mascarilla y sin tener que estar rodeados de desconocidos, se puede hacer incluso estando en cuarentena, no se depende de si el gimnasio está o no cerrado por recomendaciones sanitarias, etc. También hay que tener en cuenta que, si se está en casa, se puede compaginar el deporte con otras actividades como el trabajo o el cuidado de la familia.

Todas estas ventajas han llevado a que el hacer deporte en casa se haya mantenido en el tiempo, aunque la situación sanitaria esté más estable. Son muchas las personas que se han dado cuenta de ello y han creado muchos vídeos y páginas web con recomendaciones para hacer diferentes rutinas de entrenamiento sin la necesidad de tener que salir de casa.

En resumen, hacer deporte en casa es una de las mejores maneras de cumplir con las recomendaciones sanitarias y con las medidas de distanciamiento social. Por eso, las ventas de las máquinas para hacer deporte en casa y, en general, la industria del fitness han aumentado.