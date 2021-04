Lefebvre celebra el Congreso Concursal 2021 para abordar diferentes aspectos Comunicae

jueves, 29 de abril de 2021, 11:20 h (CET) Durante la primera sesión, los ponentes han abordado diferentes aspectos como las ayudas y préstamos a las empresas y la correlación entre las figuras de los ERTE y los ERE y sus implicaciones en las organizaciones Durante la mañana de hoy, se ha celebrado la primera sesión del «Congreso Concursal 2021», organizado por Lefebvre, con la colaboración de Surplex, Allen&Overy y KPMG Abogados. En este encuentro virtual, diferentes expertos en la materia han analizado la utilidad del derecho concursal y preconcursal, así como las nuevas medidas gubernamentales en apoyo a la liquidez, para la recuperación económica de las empresas.

Juan Pujol, presidente de Lefebvre, y María Enciso Alonso-Muñumer, catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Rey Juan Carlos y consultora en ONTIER han inaugurado el evento, y tras ellos ha intervenido José Miguel Bueno, subsecretario de Justicia del Ministerio quién ha reconocido que “como consecuencia de una situación excepcional y transitoria, muchas empresas cumplen con las condiciones de una situación de insolvencia y que podrían incurrir en la declaración del concurso. En su opinión, el contexto podría “haber desencadenado un proceso de paralización” de la actividad económica. Sin embargo, “la aprobación de medidas ha resultado fundamental” consiguiendo evitar declaraciones de concursos o aperturas de fases de liquidación de empresas.

Durante su intervención, el subsecretario de Justicia del Ministerio ha asegurado que “con la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 se van a abordar aspectos fundamentales como la regulación completa de los planes para impulsar las soluciones pre-concursales, la regulación para dotar de mayor agilidad la deuda de unidades productivas y la introducción de mejoras de eficiencia procesal”.

Ayudas gubernamentales para las empresas

La primera mesa de la jornada se ha centrado en analizar los préstamos y ayudas dirigidas a empresas y autónomos aprobadas por el Gobierno. En este sentido, Bernardo Gutiérrez de la Rosa, consejero delegado y socio en ONTIER ESPAÑA ha afirmado que “los Fondos de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas son una herramienta que ayuda a las empresas viables”. Por su parte, María Concepción Ordiz Fuertes, abogada del Estado ha reconocido que “las empresas deberían acudir a un asesoramiento jurídico temprano y de calidad para evitar problemas posteriores”. Por último, durante su intervención, Francisco Javier Vaquer, magistrado del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid ha subrayado que el administrador concursal deberá examinar si los pagos han sido realizados por el orden legal establecido, y de no ser así, se ejercitarán las oportunas acciones de reintegración”.

Las implicaciones de los ERTE y los ERE en las organizaciones

Una de las cuestiones laborales que más se han analizado en los últimos meses han sido los ERTE y los ERE. Por esto, en esta segunda mesa han profundizado sobre la implicación de este tipo de procedimientos en las organizaciones. Francisco Artacho, abogado asociado senior del Área Laboral en KPMG Abogados ha destacado que “actualmente hay dos fechas distintas de dos normas en vigor respecto a la finalización de los ERTE por fuerza mayor: el 31 de mayo de 2021 y, el próximo 9 de mayo de 2021”. En su intervención Pilar Charro, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos ha mencionado que “la prohibición de despedir es una expresión mal utilizada porque el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores contiene una limitación a las causas que pueden justificar el despido y no la prohibición de despedir”.

El papel de la persona física ante el concurso

A continuación, Jose María Fernández Seijo, magistrado de la Sección decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, se ha referido al mecanismo de la segunda oportunidad, asegurando que “el nuevo Texto refundido de la Ley Concursal ofrece un cambio estructural sustancial en la regulación en este mecanismo. Se ha pasado a una serie de normas que descongestionan el régimen legal y que conectan con el llamado concurso exprés”. En línea con ello, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid ha afirmado que “el Texto refundido de la Ley Concursal incluye dos cambios muy positivos como son la supresión de la sinonimia entre buena fe y los requisitos para obtener la exoneración, y la supresión del intento de acuerdo extrajudicial de pagos”. Finalmente, Amanay Rivas, notario en Fuenlabrada (Madrid) ha reconocido que “en los despachos notariales había dudas sobre una menor demanda de acuerdos extraoficial de pagos debido al distinto sistema de régimen de exoneración de pasivos que aparece en el Texto refundido, pero no ha sido así”.

Pre-concurso y refinanciación

Posteriormente, ha llegado el turno de analizar los instrumentos previos al concurso, comunicaciones y acuerdos de refinanciación del preconcurso y la refinanciación. Después de la intervención de Marta Cercera, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona se refiriendo el concepto del acuerdo de refinanciación dentro del derecho concursal “ ha llegado el turno para Amanda Cohen, magistrada mercantil, asesora de la Secretaria del Estado del Ministerio de Justicia quien ha incidido en los acuerdos de refinanciación como “una categoría posible de la reestructuración”. Las posibilidades de mejora del preconcurso han sido analizadas por Alberto Emparanza, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad del País Vasco, quién ha afirmado que “el problema del preconcurso es que los plazos son muy breves teniendo en cuenta que el deudor es el que está sometido a las consecuencias gravosas de esos plazos; mientras que para el acreedor no hay ninguna consecuencia del incumplimiento”.

Los acreedores financieros ante las insolvencias

La última mesa de la mañana, centrada en los acreedores financieros, ha estado moderada por Javier Castresana, socio responsable del departamento de Concursal de Allen & Overy. Luis M. Sánchez, director del Área de Reestructuración en la Asesoría Jurídica de Banco Santander, ha reconocido que actualmente hay lo que “podemos denominar un valle en lo referente a las reestructuraciones debido a la infinita moratoria concursal y a la ejecución de las medidas de los RD 34/200 y 5/2021”. Por su parte, Juan Uscola, director general de Copernicus Servicing ha centrado su intervención en analizar anteriores reformas concursales en las que “el legislador ha ido mitigando el rigor para los primeros inversores de los fondos especializados que buscaban retornos amplios”. Con la intervención de Lluis Farrés, abogado en el departamento Contencioso de la Caixa, se cerraba la primera parte del evento referencia en el sector que ha continuado en horario de tarde.

