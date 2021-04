Vender casa sin comisiones con tarifa plana: la revolucionaria propuesta de Houslitas Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de abril de 2021, 19:46 h (CET)

Vender propiedades sin cobrar comisiones revoluciona el mercado inmobiliario en España gracias a Houslitas. El concepto de venta de casas a través de una cuota fija pone sobre la mesa este nuevo concepto.

La plataforma Houslitas con sede en Madrid marca la pauta al ofrecer todo lo relacionado con la promoción, captación de posibles compradores, muestra de la propiedad y valoración del precio hasta llegar a la venta. Se trata de un nuevo modelo de emprender en el sector inmobiliario que deja por fuera el cobro de comisiones.

A través de este nuevo método de vender inmuebles, los propietarios tienen acceso por vía digital y en tiempo real de todo el proceso de gestión inmobiliaria, donde se le establece un calendario y el agente asignado informan al cliente de los avances obtenidos.

En consulta al equipo de Houslitas, se destaca que, generalmente, los propietarios se plantean vender inmuebles por cuenta propia para evitar cancelar altas comisiones, pero sienten que en ocasiones es un trámite complicado y muy dedicado. En gran parte, porque existe un desconocimiento del mercado. Precisamente, la apuesta de Houslitas reside en reducir las dudas que crea el desconocimiento y agilizar los trámites, sin tener que abonar comisiones por ello.

Los agentes inmobiliarios de Houslitas se encargan de todo el proceso: desde realizar fotografías de buena calidad, publicar el inmueble en portales inmobiliarios, acordar las visitas e, incluso, solicitar la asistencia con gestores de notaría.

¿Vender piso en verano o invierno? ¿Cómo afectan las estaciones al mercado inmobiliario? Si se dispone de las herramientas correctas para promocionar el inmueble y destacar las características propias, todas las épocas del año son buenas, según afirma Houslitas.

Aún así, tradicionalmente, se ha conocido que en las temporadas de primavera o el otoño son cuando más se concretan operaciones de compraventa, dado que es cuando se activa con fuerza el mercado inmobiliario de España.

“El inverno es la época de menos oferta inmobiliaria y además incluye un periodo vacacional, lo que aporta aspectos positivos y negativos. En España tenemos la suerte de que siempre existe una demanda por parte del mercado“, revelan los expertos del método de vender sin comisiones.

Explican que el lado positivo en invierno resulta el hecho de que la oferta de viviendas son aquellas que no se han podido vender durante el resto del año, situación que aprovechan generalmente para negociar rebajas en el inmueble.

Para los que trabajan en Houslitas, coinciden en que temporadas como la primavera o el otoño son la mejor época del año para comprar casa y refuerzan su teoría porque las familias han tenido todo el verano para buscar y visitar viviendas. Por lo que, concluyen, que la compra de la casa se realiza de una forma más pensada y menos impulsiva.

En Houslitas recomiendan como un factor muy importante a la hora de vender en la actualidad realizar un trabajo de buenas fotografías, que sean de calidad y que destaquen los principales espacios que pudieran interesar a los nuevos propietarios.

“Una mejor apariencia y una mejor calidad de las fotos harán que aumente el interés de comprar el piso” sugieren y advierten que antes de las fotografías, la propiedad debe estar impecable, ordenada ydecorada lo más minimalista posible, sin ningún objeto personal.

Aconsejan que las fotos hay que hacerlas en un horario diurno, encender las luces, evitar contraluz. Además, es importante encuadrar el espacio, hacer fotos desde los extremos de la habitación y no hacer zoom para aportar más dinamismo. La posición ideal de la cámara sería a la altura del pecho, sacar fotos panorámicas si el espacio es muy pequeño y hacer imágenes horizontales en vez de verticales.

Por último, recomiendan no utilizar flash a la hora de fotografiar espejos y partes del suelo que brillen, de esa manera se evitan reflejos en las fotos. Para que las fotos muestren el potencial del espacio, se recomienda utilizar cortinas para suavizar la luz y retocar las fotos con algún programa.

