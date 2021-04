Gama de mascarillas en la web Tienda Mascarillas Emprendedores de Hoy

Las restricciones impuestas en el contexto de la pandemia del coronavirus han provocado que elementos como la mascarilla hayan pasado a formar parte del día a día de los ciudadanos en todo el mundo. Tras más de un año de pandemia, los expertos han demostrado que no todas las mascarillas son siempre adecuadas. Cada persona necesita un tipo de protección que se adapte a sus necesidades en función de la edad, su día a día y el su estado de salud. En este contexto, ha nacido TiendaMascarillas que ofrece la gama de mascarillas más amplia del sector, como se ha visto en artículos de actualidad.

La amplia gama de mascarillas de tiendamascarillas.es Más allá del COVID, el objetivo de la TiendaMascarillas es ofrecer protección ante la presencia de cualquier tipo de partícula dañina en el aire: gérmenes, contaminación, polvo, polen, etc. Para ello, su catálogo contiene mascarillas FFP1, FFP2, N95 y KN95. Las tres últimas son las más recomendadas por las autoridades sanitarias por su capacidad de filtración de hasta el 92%. Además, protegen de aerosoles de baja y moderada toxicidad. Las FFP1, en cambio, tienen una filtración mínima del 78% y un porcentaje de fuga hacia el interior de un 22% como máximo. Por este motivo, son las de más baja eficacia y suelen utilizarse ante partículas muertas.

Además del tipo de protección que ofrecen, tiendamascarillas.es dispone de varios tipos de mascarilla en función del tipo de uso que permiten. Para empezar, cuentan con mascarillas quirúrgicas desechables en formato individual o packs de varias piezas y de distintos colores. El uso de este tipo de mascarillas no es aceptada para todos por la gran cantidad de unidades que obliga a utilizar cada semana. Tiendamascarilla.es tiene oferta destinada a ese público, ofreciendo todo tipo de mascarillas reutilizables. Entre ellas se encuentran las innovadoras Smartmask, las únicas en el mercado confeccionadas con tejido Copptech. Elaboradas con hilo de cobre y zinc, crean una atmósfera biocida que elimina los virus, bacterias y ácaros en apenas unas horas. Debido a las características autodesinfectantes que presenta la Smartmask, se trata de la mascarilla ideal para llevar en jornadas completas. Por último, también cuentan con mascarillas exclusivas para deportistas y mascarillas transparentes, ideales para las personas con problemas de audición.

Una mascarilla para cada gusto Las mascarillas de tiendamascarilla.es están diseñadas como un complemento para todos los públicos. Existe una gran variedad de colores y tallas; para mujeres, hombres y niños. Además, otro de los puntos que distingue a estas mascarillas de la competencia son las infinitas opciones de personalización que se ponen a disponibilidad del cliente, se incluyen desde diseños particulares y propios hasta el bordado de nombres y banderas nacionales. De este modo, gracias a este óptimo método de prevención se puede asegurar la protección de todos.

