Ana Fernández, nueva incorporación de SunMedia en Barcelona Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 17:56 h (CET) SunMedia, en su estrategia de captación de talento, ha incorporado a Ana Fernández, con una dilatada experiencia en publicidad digital, como Account Manager en la sede que esta adtech española líder en vídeo, native y performance tiene en la ciudad condal SunMedia, en su estrategia de captación de talento, ha incorporado a Ana Fernández, con una dilatada experiencia en publicidad digital, como Account Manager en la sede que esta adtech española líder en vídeo, native y performance tiene en la ciudad condal.

Fernández tiene una amplia experiencia en el sector de la publicidad y su último cargo fue el de Digital Campaign Manager en el Grupo Prisa, donde se responsabilizó de supervisar los compromisos adquiridos con los clientes en cuanto a impresiones, ratios de clicks, realización de informes de seguimiento y cierre de las campañas.

Además de experta en control de campañas activas y dominar el manejo de la herramienta DoubleClick for Publisher, entre 2005 y 2007 fue coordinadora de Publicidad en el grupo de comunicación RBA. Allí se encargó de la coordinación de este departamento para cabeceras como National Geographic, El Mueble, Saber Vivir, Cosas de Casa o InStyle, entre otras.

Junto con el sector de la comunicación y la publicidad Fernández también conoce bien el mundo de las ventas, ya que se graduó como administrativa comercial en el Instituto Técnico Lestonnac y trabajó posteriormente como Sales Support Coordinatior en General Electric, donde fue la responsable del soporte de ventas comerciales y de los pedidos y gestiones administrativas. Esta experiencia profesional le ha permitido obtener un extenso conocimiento de plataformas como Navision y Sap empleadas como programas de gestión.

Para la nueva Account Manager de SunMedia en la sede de Barcelona, “poder emprender este nuevo proyecto en una gran empresa como SunMedia es una importante evolución a nivel profesional”, ya que, según asegura, podrá “adquirir nuevos e interesantísimos conocimientos del sector y buscar la máxima efectividad de todas las campañas que se ejecuten."

Y Javier Ruiz de la Torre, Sales Director Barcelona de SunMedia “Es un orgullo poder contar con la experiencia de Ana para seguir apostando por la excelencia en el servicio a nuestros clientes y la consecución de sus objetivos. Sin duda, su incorporación es clave para seguir fortaleciendo nuestra posición en el mercado de Cataluña y nuestra orientación al cliente”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.