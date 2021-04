Los héroes de verdad: El nuevo single de Abel Jazz Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de abril de 2021, 19:28 h (CET)

El confinamiento domiciliario ha destapado la importancia de la cultura, especialmente, en los malos momentos. La música, el arte y el cine han hecho la pandemia un poco más llevadera. El contexto actual también ha hecho reflexionar a la ciudadanía sobre el valor de los sectores culturales que, hasta el momento, pasaban desapercibidos. Abel Jazz, el compositor y productor musical, ha querido demostrar con su nuevo sencillo, disponible en todas las plataformas digitales, que “Los héroes de verdad no tienen capa pa volar”.

El mensaje del single: “Los héroes de verdad no tienen capa pa volar” Taxistas, transportistas, profesores y enfermeros son algunos de los héroes de los que habla el single “Los héroes de verdad”. A lo largo de la canción, Abel defiende la postura de que todos los trabajadores, con su trabajo cotidiano, contribuyen al bienestar de toda la sociedad. El artista considera que los efectos de la pandemia y el confinamiento hicieron que se empezara a valorar mucho más la labor de estos profesionales que, hasta entonces, se daba por hecha. Además de agradecer su labor, manifiesta los perjuicios que estos sufren por decisiones tomadas por cargos ajenos y que les afectan directamente.

Una canción de pop adulto, con una letra emocionante que trata de homenajear los pequeños gestos cotidianos que de alguna manera nos convierten a todos en superhéroes.

Una producción musical cuidada hasta el último detalle que cuenta con la colaboración de grandes músicos de sesión como Dani Ktna en la batería, Edu Palomares en el bajo, Toni Català en las guitarras y la voz espectacular de Claudia Steccato en los coros.

Además Abel Jazz también se encargó del videoclip en cuanto a dirección y realización.

Un músico en todas sus vertientes “Los héroes de verdad” llega tras dos años sin publicaciones originales por parte de Abel. Aún así, no ha dejado de trabajar en ningún momento desde que comenzó su carrera. A los 19 años se adentró en el mundo musical editando su primer álbum y situando su primer single entre los mejores éxitos de Cadena 100. En 2001 publicó su segundo álbum, “Sentirás”, dos años después apostó por la producción y la composición musical, trabajando para todos los ámbitos: artistas, películas, videojuegos y publicidad. Actualmente trabaja como compositor y productor musical de artistas de todos los estilos: Pop, Rock, Flamenco, Funk, Jazz, Hip Hop, música electrónica. Por otro lado, es el teclista oficial de la banda Versión Imposible (liderada por David Moreno), con la que realiza conciertos en directo.

A nivel solitario, acaba de estrenar su nuevo show “La música es vida” colgando el cartel de “sold out” en La Patronal de Sant Quirze del Vallès y que cuenta con un repertorio musical a piano y voz con grandes éxitos de todos los tiempos, alguna pieza original, y cuidadas reflexiones con un toque de sentido del humor que forman un show atractivo, diferente y original, también trabaja en el campo de la docencia. Ha sido director de la escuela de producción musical Grow Up Music, para la cual creó el contenido del Máster en Producción Musical, Emprendimiento e Innovación y actualmente está en desarrollo, su propia escuela digital aprendeproduccionmusical.com con la que espera poder seguir ayudando a nuevos creadores, tras el éxito de la primera edición de su programa formativo avanzado “Producer Experience”.

Así pues, queda patente que Abel Jazz se trata de un artista polifacético, capaz de desarrollar todo tipo de obras culturales relacionadas con la música. De hecho, el artista se autodefine como un “trabajador del arte del entretenimiento”. Con “Los héroes de verdad” ha dado un paso más allá, llegando al corazón de todos aquellos a los que la sociedad tiene mucho que agradecer.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.