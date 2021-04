Bazarvintage.es presenta su showroom de decoración retro y moda vintage Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 16:52 h (CET) El estilo vintage está más de moda que nunca, presente en prendas y complementos así como en muchos hogares, en forma de grifería retro, sofás Chester, lámparas de araña, etc. Bazarvintage.es, presenta su showroom virtual de mobiliario, electrodomésticos, moda y artículos vintage Para los diseñadores, estilistas, arquitectos y decoradores de todo el mundo, hay productos, artículos y tendencias que no pasarán nunca de moda, condensando una esencia única, atemporal, conocida como: vintage, retro o clásica, que impulsa a los ciudadanos a comprar mobiliario y moda vintage, para llenar de historia los rincones favoritos de su hogar, o para lucir prendas y complementos retro.

Vintage, retro, clásico

El concepto vintage, comenzó a emplearse en el sector vitivinícola, cuando los entendidos del vino hacían referencia a una añada extraordinaria. Con el tiempo, se trasladó el uso de lo vintage a cualquier objeto, elemento o prenda que hubiera pasado la prueba del tiempo, y que tuviera éxito con independencia del transcurso de las modas y las tendencias.

Estos artículos clásicos o retro, gozan de gran demanda y aceptación por parte del gran público, habiendo artículos vintage de todo tipo: zapatos vintage, faldas retro, relojes, maletas, zapatillas retro, hasta lencería, tocadiscos y hasta máquinas Jukebox.

Bazar Vintage: tienda online de decoración y moda vintage

Es tal la demanda de artículos de decoración y moda vintage que BazarVintage.es abre sus puertas virtuales a todos aquellos interesados en comprar los mejores artículos vintage y retro, a quienes estén buscando una tienda online vintage. Este portal o showroom nace con una clara filosofía de fomentar la belleza atemporal de lo retro, seleccionando los mejores productos vintage de cada género y presentándolos en sus diferentes apartados para que todos los interesados puedan encontrar las mejores ofertas de todo Internet y comprar cómodamente desde su hogar los mejores artículos de decoración y moda vintage que deseen de la mano de los principales proveedores del mercado.

"Bazarvintage.es es un showroom dedicado al estilo vintage para que los amantes de lo retro puedan encontrar cómodamente, sentados en un buen sofá Chester, los mejores productos retro y cualquier prenda de ropa o complemento vintage. Para ello, presentamos esta exposición con la que rendir homenaje a un estilo único y genuino, que no forma parte de modas pasajeras, ni constituye un fenómeno de masas. Lo vintage, lo retro es algo especial, que perdura en el tiempo por su incuestionable belleza, personalidad y atractivo. Así nace la web que presentamos: un bazar vintage donde poder encontrar y comprar el mejor mobiliario y decoración retro online".

En la web puede encontrarse productos como lámparas de cristal, teléfonos retro de rueda, de los que hay que marcar introduciendo y rotando el disco, tocadiscos de discos de vinilo, grifería vintage, frigoríficos retro y un largo etc.

"Cada sección de artículos vintage ha sido trabajada con mucho cariño, seleccionando cuidadosamente cada producto, buscando rescatarlos del pasado, para que puedan seguir trayendo al presente toda esa belleza y felicidad de épocas doradas pasadas; destellos de momentos en los que vivíamos con menos tecnología, pero se vivían las cosas sencillas con mayor intensidad. Visita nuestra web: https://www.bazarvintage.es/ y descubre por qué todo lo vintage está más de moda que nunca" concluyen desde Bazar Vintage.

