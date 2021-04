Margarita Basi cuestiona los cimientos del feminismo en 'Feminismo patriarcal' Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 16:24 h (CET) La escritora ofrece una visión renovada y distinta acerca del papel de la mujer hoy en día La escritora Margarita Basi descubrió su vocación literaria con su primer ensayo titulado Los hombres que sí amaban a las mujeres (Editorial Círculo Rojo) en donde realizaba un estudio acerca de las sociedades que en el pasado sí habían mostrado ser equitativas entre hombres y mujeres.

Ocho años después, y tras una labor de estudio profunda, en este 2021 publica Feminismo patriarcal de la mano de la Editorial Tregolam. En este último libro Margarita Basi reflexiona acerca de la ideología feminista y la pone en jaque ofreciendo ciertos planteamientos a los lectores para que cuestionen qué es realmente el feminismo y cómo se puede llegar a una sociedad igualitaria.

Para empezar, se debe ahondar en la parte más emocional y biológica de los seres humanos, pues estos son elementos inherentes a cada uno que no pueden desecharse y mucho menos no tenerse en cuenta a la hora de lanzar discursos igualitarios.

"El feminismo se ha híperintelectualizado, y con ello se ha alejado de su condición mamífera femenina que es nutricia, creadora de vida, sensual y tremendamente hábil para la supervivencia. Y en ese ardor y vehemencia por elaborar discursos cada vez más complejos y minoritarios, ha ido abandonando sus raíces excluyendo de esa élite cultural a millones de mujeres pobres, humildes, maltratadas, enfermas o incultas. Mujeres que sí padecen con mayor virulencia, el paternalismo, la condescendencia, el menosprecio y en muchos casos, la agresividad y violencia masculina".

Margarita Basi escribe de manera valiente un texto coherente y sensato que hará replantearse a los lectores la ideología feminista desde un punto de vista nuevo y fresco.

La escritora propone recuperar los arquetipos femeninos olvidados, así como fomentar la sororidad y la igualdad real atendiendo a una realidad biológica. Y es que, el cuerpo de la mujer es mucho más poderoso que el del hombre y se debe volver a esa unión natural para conectar con la verdadera esencia femenina.

"Los modelos existentes como arquetipos femeninos a los que yo denomino repudiados y que en el ensayo resumo en tres: Bruja, Amazona y Promiscua, están basados en los arquetipos ancestrales de Circe, la maga, de Artemisa, la amazona y de Afrodita, la amante promiscua. Estos modelos resultan muy útiles a la hora de emprender un cambio vital de renuncia a antiguas creencias con el que deshacernos de los engorrosos estereotipos y clichés femeninos".

Pero no solo planteará estas cuestiones, sino que la maternidad, los falsos conceptos de feminidad y masculinidad, así como las etiquetas inservibles que reprimen las libertades se alzan en las líneas de este ensayo en donde los privilegios y prejuicios del patriarcado se debaten constantemente.

"Somo sociedades tecnológicamente y científicamente muy desarrolladas, pero completamente analfabetas emocional y éticamente. Mientras este sea el caldo de cultivo en el que crezcamos y nos desarrollemos, el hombre seguirá actuando como principal depredador del ecosistema, y la mujer continuará manteniendo una actitud unas veces sumisa, otras victimista, otras reivindicativa, y otras, simplemente será aniquilada".

Feminismo patriarcal ya se puede adquirir en las librerías online para todas aquellas mentes que siempre quieren saber más y que buscan libros distintos que aborden discursos reales, francos y sin edulcorar. Seguro que lo engullirán con placer y deleite y querrán saber más sobre la bibliografía de Margarita Basi tras su lectura.

Pues este libro ofrece una opinión diferente y transformadora que llevará a los lectores a la autoreflexión y a poner en duda cuestiones sociales que los afectan directamente.

La escritora muestra toda su sensibilidad y buen criterio en las casi trescientas páginas de esta su última publicación con una única intención: unir a todos y a todas para el bien común, en lugar de buscar la separación a través de proclamas intelectuales que se alejan de la verdadera esencia, que no es otra que buscar una verdadera igualdad lejos de modelos arcaicos que aún hoy se arrastran.

