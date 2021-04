ARTOLIO Training week, el programa de formación que potencia a los pequeños productores de aceite de oliva

El proyecto de la UE y ENI CBC MED de apoyo a los pequeños productores de aceite de oliva ha completado su semana de formación con la participación de una amplia selección de profesionales del sector Cuatro intensos días, 28 horas de aprendizaje y más de 30 personas de 7 países persiguiendo un mismo objetivo. Estas son las impresionantes cifras del programa de formación especializada que forma parte del proyecto europeo "ARTOLIO", financiado en el marco del Programa ENI CBC Med.

ARTOLIO nació a finales de 2020 con el objetivo de promover mejoras en la calidad de la producción de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra), además de ayudar a los pequeños productores a entrar en el mercado (tanto a nivel local como internacional).



Durante el programa de formación, además de la presencia del equipo estratégico de ARTOLIO, también participaron diferentes figuras importantes del mundo de la investigación, la agricultura y la empresa, así como expertos interdisciplinares. El programa también reunió a los responsables de proyectos de la alta gastronomía y de innovación, que se unieron a las sesiones de formación junto con los asesores expertos de los países participantes en el proyecto.



Los asistentes en el programa de capacitación pudieron adquirir habilidades en comunicación, marketing, tendencias de la industria, tecnología agrícola y técnicas de implementación de eficiencia. Además, los coordinadores de ARTOLIO, junto con su gerente de comunicación, Jesús F. Gordillo, presentaron las ideas generales del proyecto, recomendaciones para su desarrollo, y también brindaron herramientas digitales para que los representantes de área puedan lograr sus objetivos.



En palabras del gerente de ARTOLIO, Giora Ben Ari: "Las capacitaciones del proyecto se han convertido en un espacio de crecimiento, complicidad profesional y un lugar de encuentro, a pesar de las limitaciones de la situación actual". Y, según Yifat Reuveni, responsable comercial, que tiene experiencia en la gestión de otras iniciativas de la UE: "No hay duda de que la imposibilidad de reunirse en persona no es una barrera para el desarrollo de proyectos internacionales".



El proyecto comenzará su fase central a finales de marzo, una vez que se haya realizado la selección de aquellos agricultores que podrán beneficiarse tanto de la ayuda financiada por la UE, como del equipo y los conocimientos de ARTOLIO. En cuanto a los coordinadores del proyecto, esta fase es fundamental, para el éxito del modelo. Un modelo basado en potenciar la calidad y sostenibilidad del producto local y visibilizarlo en el mercado internacional y que muy probablemente será implementado en otros proyectos o necesidades.



Los participantes de ARTOLIO incluyen la Organización de Investigación Agrícola (ARO Volcani Center y socios del Grupo Beit Hakerem - Israel), el Centro Nacional de Investigación Agrícola (Jordania), el Centro Palestino para el Desarrollo de la Investigación Agrícola (Palestina), la Asociación de Educación y Capacitación Postsecundaria de American Farm School ( Grecia), Organización Agrícola Helénica DEMETER (Grecia), Departamento de Agricultura - Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente (Chipre), Universidad de Jaén (España), Université de Corse Pasquale Paoli (Francia) y Kellenföl Advertising SL (España).



ARTOLIO está financiado por la Unión Europea en el marco del Programa ENI CBC Med. Tiene un presupuesto total de 2,9 millones de euros, con el 90% de la financiación aportada por la Unión Europea (2,6 millones de euros).



Para más información, visitar el sitio web del proyecto: www.enicbcmed.eu/projects/artolio

#ARTOLIO #AOVE #GOMED #EU

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the ARTOLIO project and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures.