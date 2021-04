Consejos para elegir la guitarra acústica ideal para cada músico Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 13:20 h (CET) Desde StockMusical, especialistas en instrumentos musicales, ofrecen unos consejos imprescindibles para tener en cuenta a la hora de escoger la guitarra ideal según el tipo de música que se quiera tocar La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares, no solo en España, sino en todo el mundo. Se trata de un instrumento perfecto para iniciarse en el mundo de la música gracias a que es un instrumento fácil de aprender y de transportar.

Una vez se tiene claro que la guitarra es el instrumento escogido para comenzar en el mundo de la música se debe escoger el tipo de guitarra que se necesita dependiendo de la música que se quiera tocar.

Existen tantas variedades de guitarra que muchas veces no se consigue acertar con la que uno necesita. Por eso, empresas con un gran recorrido en el mundo de los instrumentos musicales como es Stockmusical ofrece una serie de consejos para no equivocarse en la elección de la guitarra.

Lo primero que se debe tener claro es el tipo de música que se quiere tocar. La guitarra es un instrumento musical muy versátil, por lo que permite tocar desde hard rock, metal o heavy, donde se optará por una guitarra eléctrica, hasta música más pop, flamenca o clásica, para las que la mejor opción es la guitarra acústica.

Otra elección que se debe hacer es el tipo de cuerpo de la guitarra. En las guitarras acústicas se pueden encontrar:

- Cuerpo clásico: ideal para tocar con los dedos, por la cercanía entre los agudos y graves.

- Dreadnought: ideal para tocar con los dedos o con púa. Tiene un mayor volumen y mayor presencia de tonos graves.

- Jumbo: de mayor volumen y gravedad por tener una forma más redondeada.

El tipo de madera con el que esté fabricada la guitarra acústica es otro aspecto para tener en cuenta a la hora de comprar una guitarra. Una guitarra de madera maciza dura más tiempo ya que resiste muy bien la resistencia producida por las cuerdas. Las maderas más empleadas para las guitarras acústicas son: abeto, cedro, caoba y arce. Sin embargo, la madera laminada resiste peor la fricción de las cuerdas y con el paso del tiempo puede llegar a deformarse y perder la afinación.

Por último, se deben escoger entre cuerdas de nylon o acero. Las de nylon ofrecen un sonido suave y melodioso, ideal para música clásica o flamenca. Sin embargo, las cuerdas de acero tienen un sonido más potente ideal para música como el jazz, rock&roll o country.

En Stockmusical se pueden encontrar todo este tipo de guitarras tanto para expertos, como para niños o principiantes. Además, cuentan con packs especiales para tener todos los complementos necesarios para la guitarra acústica por un precio especial.

