Antoni Beltrán aborda toda la problemática de la medicina actual desde una perspectiva valiente y sincera Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:24 h (CET) 'Hablando claro. Filosofía esencial aplicada para médicos, enfermos y entorno' es un ensayo dirigido al personal sanitario, a los enfermos y a sus familiares. El escritor busca mejorar las relaciones entre ellos a través de aportaciones razonadas fruto de un exhaustivo análisis de la práctica de la medicina en la actualidad Hablando claro. Filosofía esencial aplicada para médicos, enfermos y entorno (Editorial Tregolam, 2020) es el tercer libro publicado de Antoni Beltrán. En esta ocasión, el autor hace una crítica de la práctica de la medicina actual tomando como base su experiencia como enfermo durante algunos años.

El escritor comparte con detalle las vivencias durante su enfermedad, sin ocultar los momentos más duros, con la intención de mejorar la relación de los sanitarios y las personas enfermas. El libro nace con la vocación de servir de guía a todo aquel que quiera entender el mundo hospitalario.

"Cualquier persona, que hay padecido una enfermedad y haya tenido necesidad de una larga hospitalización, vive unas situaciones, independientes de la dolencia que padezca, totalmente nuevas. Sería lo mismo a entrar en otro mundo distinto al que estaba acostumbrada; eso representa un tremendo choque emocional. Conflicto que, en el estudio, expongo con ejemplos y aporto todo tipo de detalles. Pero, no solo es el enfermo, al que se le transmuta la existencia, sino también a sus familiares más cercanos".

Así, pone de manifiesto que la práctica de la medicina mecanicista que se lleva a cabo en la sanidad occidental no tiene en cuenta que los órganos forman parte de un todo, que es el cuerpo humano, y en el que la mente tiene mucho poder. Por ello, Beltrán ve necesario abordar la naturaleza del Homo sapiens y poner de relieve que es un ser supeditado a sus sentimientos y que esta cuestión no puede ser olvidada por el personal sanitario.

Otra idea central en el ensayo es la contraposición entre el médico narcisista, que es incapaz de ponerse en el lugar del enfermo, mostrando incluso ciertos rasgos psicopáticos, frente a la necesaria actitud de empatía. El escritor señala que este es un problema derivado de la medicina mecanicista y, por ello, explora los valores y méritos imprescindibles para mejorar la relación del personal sanitario y el enfermo.

"En la actualidad, para estudiar medicina, solo es necesario pasar la llamada nota de corte, y con esto ya se puede optar a la universidad. No todas las personas, por su naturaleza o, mejor diría, por la educación que recibieron en la infancia, están preparadas para administrar empatía y esto hace que, en más de una ocasión, al clínico le falten facultades, para tratar al enfermo".

El ensayo también pone en valor las prácticas de la medicina oriental y los conocimientos derivados del estudio de los campos morfogenéticos, así como su posible aplicación en la medicina occidental. Sin duda, una visión que estimulará a los lectores más curiosos y les incitará a profundizar más en el tema.

Hablando claro: filosofía esencial aplicada para médicos, enfermos y entorno también aborda otros temas transcendentales y muy importantes para el ser humano como el miedo y la desmitificación de la muerte o el concepto de bienestar, que muchas veces se confunde con salud, y en el que habría que poner un mayor énfasis:

"Dentro del estudio, reivindico la diferencia que hay ente salud y bienestar, por cierto, dividida por una sutil línea, que puede llegarse a confundir. Tanto es así que, algunos médicos la suelen mezclar, cuando visitan en los consultorios a la gente mayor".

Hablando claro: filosofía esencial aplicada para médicos, enfermos y entorno es un texto subversivo que no deja indiferente y que despertará la curiosidad de los más sagaces y les incitará a investigar más sobre el tema.

Antoni Beltrán concluye el libro planteando las nuevas expectativas que los avances científicos traerán en este siglo, revolucionando notablemente el campo de la salud y, por supuesto, el bienestar.

Hablando claro: filosofía esencial aplicada para médicos, enfermos y entorno ya está disponible en las librerías para transformar la práctica de la medicina.

