El 62% de los españoles prefiere utilizar una forma mixta oficina-casa para trabajar ante el fin del estado de alarma Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:28 h (CET) En un estudio realizado por Actiu en 2020, el 56% de los encuestados echaban en falta una mayor relación con los compañeros y el 73% prefería volver a su oficina, aunque teletrabajando algún día a la semana. Tras un año de experiencia, hoy el 62,3% prefiere utilizar una fórmula mixta oficina-casa con apoyo de la tecnología, el 21,3% prefiere volver a la oficina, el 7,8% trabajar solo desde casa y para un 6,6% los terceros espacios son una opción ideal En pocos días está prevista la finalización del Estado de Alarma y empresas y trabajadores se están preparando para que poco a poco la normalidad dentro del entorno laboral se convierta en una realidad. A este respecto, hay una tendencia clara: emplear una fórmula mixta y flexible con apoyo de espacios de trabajo híbridos.



En un estudio realizado en 2020 por Actiu, líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo y hospitality, el 56% de los encuestados echaban en falta una mayor relación con los compañeros y el 73% prefería volver a su oficina, aunque teletrabajando algún día a la semana. Tras un año de experiencia y un nuevo estudio entre profesionales de múltiples perfiles de toda España, hoy el 62,3% prefiere utilizar una fórmula mixta oficina-casa con apoyo de la tecnología y también el 21,3% volver a la oficina. Por su parte, únicamente el 7,8% quiere trabajar sólo desde casa y un 6,6% los terceros espacios son una opción ideal.



Precisamente en relación a estos terceros espacios, el 81,4% de los encuestados cree que, tras la covid 19, crecerán los espacios de trabajo híbridos, mientras que para un 11,7% son solo algo provisional por las propias circunstancias. Al analizar qué entornos van a ser claves para los espacios híbridos, destacan las oficinas con nuevos usos (como coworkings, para eventos externos o formación entre otros) con el 65,6%, seguidas por el 51,2% de los coworkings, los hoteles con el 39,5%, las cafeterías y restaurantes con el 36,2%, las terminales de transporte con el 20,4% y tiendas o centros comerciales con el 6,9%.



Al abordar cuestiones como la socialización, el trabajo en equipo o el talento el 79,6% indica que el desarrollo de nuevos proyectos requiere entornos colaborativos presenciales, frente al 11,4% que no cree que la socialización genere más innovación en el espacio de trabajo.



En relación al conocimiento de la filosofía Agile, que potencia que cada empleado pueda trabajar cuándo, dónde y cómo quiera centrándose en los objetivos, el 35,3% contesta que ha oído hablar de Agile pero no sabe muy bien en qué consiste, el 34,4% afirma que ya se utiliza en su empresas con buenos resultados y el 21,9% que no la conoce.



Para Soledat Berbegal, Consejera y directora de reputación de marca de Actiu “este estudio deja patente que trabajar en hibrido va a ser una nueva opción pero se demuestra también, una vez más, que las personas necesitamos ese contacto físico para generar innovación, como indica casi el 80%, y evolucionar también como equipo y empresa. Existirán tareas que se puedan realizar en remoto, pero otras de cocreación necesitarán presencialidad. Para ello las empresas deben ofrecer una experiencia empleado potente y el espacio debe convertirse en una herramienta estratégica para fidelizar e ilusionar al equipo. En este sentido, los valores y filosofía de la marca deberán trasladarse a través de ese espacio físico así como la propia cultura digital de la empresa”.



Perfil de los participantes en el estudio

Este estudio de Actiu se ha realizado en torno a 350 profesionales con diversos perfiles de distintas zonas de la geografía española y cuya mayoría, se vieron obligados a cambiar su espacio de trabajo habitual a raíz de la pandemia de la Covid-19. Más de la mitad de participantes son mujeres (52%), el 21% de los encuestados trabaja en funciones administrativas y financieras, el 15% en el ámbito de la dirección, el 14,7% en áreas comerciales, 13,2% en marketing y otro 11,1% en tareas vinculadas con el diseño y la innovación. El estudio incluye distintos rangos de edad de participantes: entre 40 y 50 años (43,4%), mayores de 50 años (25,4%), entre 30 y 40 años (19,2%) y entre 20 y 30 años (11,4%).



Gaia by Actiu, la plataforma para la gestión inteligente de espacios saludables y eficientes



Para facilitar la optimización y seguridad de cualquier espacio de trabajo en estos momentos, Actiu acaba de lanzar la primera plataforma para la gestión inteligente de espacios de alto rendimiento saludables y eficientes. Denominada Gaia by Actiu, se trata de una plataforma IoT pionera y disruptiva que sensoriza el entorno de trabajo, para obtener datos de uso y de las condiciones del ambiente que rodea a las personas, repercutiendo favorablemente en el bienestar de los usuarios, así como en los resultados de las organizaciones.



Además de optimizar el uso del espacio y favorecer la eficiencia energética mediante su integración en sistemas de control ambiental, con el consiguiente ahorro de costes, Gaia permite cuidar de los usuarios que trabajan en estos espacios, aportándoles confortabilidad en todo momento y preservando así su salud. Aspecto que refuerza también el engagement y facilita la atracción del talento.



Gaia posibilita, por tanto, rentabilizar los espacios, mejorar su ahorro energético y preservar el bienestar de las personas que en ellos trabajan, conectándolas con un entorno de trabajo seguro y de alto rendimiento, siendo premiada como Mejor solución innovadora en los Premio Ciudad del festival internacional de arquitectura y ciudad Open House de Madrid 2020.

