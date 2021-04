Productos Monti: "Los snacks ya no son los malos de la despensa" Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:32 h (CET) El auge de la alimentación saludable hace romper el ayuno entre comidas con una versión de snack mucho más saludable, llena de nutrientes sin renunciar al sabor. Los que antes eran considerados "los malos de la despensa", ahora comienzan a tomar protagonismo gracias a los snacks saludables El confinamiento ha sido acompañado en muchas casas con el “snacking”. La COVID-19 ha puesto a prueba la paciencia y el hambre de las personas. Esto lo demuestra The Harris Poll, una empresa que realiza encuestas. En un estudio reciente, esta empresa demuestra mediante los encuestados que el 60% de las personas han comenzado a dar mucha más importancia a la alimentación, durante y después del confinamiento provocado por la pandemia.

Los nutricionistas y dietistas, explican que esta tendencia ha sido alcista durante el confinamiento: “la ansiedad, el miedo y la fobia paraliza a la gente y genera unos picos muy altos de cortisol. Estos picos de cortisol creados por el estrés solo se eliminan realizando deporte, peleando o comiendo”. Tras la pandemia, el 77% de las personas han establecido un vínculo muy fuerte con la comida creando nuevas tendencias de alimentación.

Los snacks fabricados, siempre han sido considerados como no beneficiosos para la alimentación. Que deben ser tomados con mucha moderación y evitar los excesos. Ese alimento que sirve de aperitivo o para picar entre horas, suele ser tratado como un enemigo de la alimentación saludable. Los snacks pueden llegar a ser un alimento muy saludable y nutritivo, que no tiene por qué ser inadecuado para nuestra dieta. “La composición de los snacks es lo más importante”, afirma Antonio de Productos Monti.

Productos Monti, es una empresa que lleva desde el 1969 acariciando paladares con sus snacks. “Un buen snack es aquel que tiene una buena materia prima. Nuestras materias primas están seleccionadas cuidadosamente para ofrecerle a nuestros clientes un producto de calidad, con ingredientes libre de pesticidas y químicos. Hay una gran cantidad de snacks naturales y ecológicos en nuestra gama de productos”, aseguran desde Productos Monti sobre su gama de productos de agricultura ecológica.

Un aperitivo que recomienda Productos Monti, es un “dip saludable” de hummus o crema de verduras acompañado con sus colines o con “regañás”, una de sus especialidades. “Dipear es una forma de picar entre horas y matar el gusanillo de una forma saludable y nutritiva. Nosotros recomendamos dipear con nuestras regañás, picos, camperos, colines o trencitas, en su versión ecológica o integral. También podemos encontrar algunos de estos productos fabricados con quinoa y centeno, por lo que podemos encontrar una gran variedad nutricional”, continúa Antonio.

Para los que de vez en cuando les apetece un snack un poco más sabroso e intenso, Productos Monti recomienda sus patatas fritas que pueden encontrarse en una gran variedad de formas y sabores. “Nuestras patatas fritas están fabricadas buscando la máxima calidad y satisfacción de los clientes. Hay una gran variedad de sabores como el ajo y el perejil para los más tradicionales, hasta llegar a otros sabores como lo son: miel y mostaza, huevo frito e incluso a pollo asado”, explican en Productos Monti.

Puedes consultar toda la gama de productos en la web de www.pmonti.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.