Cryosense Zero, la nueva apuesta para revolucionar la crioterapia

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:36 h (CET)

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:36 h (CET) Cryosense Zero es el nuevo dispositivo que viene a revolucionar la crioterapia, mediante sesiones que se centran en una zona específica del cuerpo. Así logran la diferencia de los tratamientos de crioterapia de cuerpo entero, que se centra en la totalidad del organismo de quien se adentra en una cabina de criosauna La técnica de Cryosense Zero se conoce también como crio estimulación local y busca aliviar el dolor y las molestias de lesiones en alguna zona del cuerpo concreta en la que se haya producido, contribuyendo a la recuperación y la rehabilitación de estos daños.

Ventajas de la crioterapia local o facial de Cryosense Zero

Existen numerosos beneficios de la crioestimulación local o facial de la que dispone esta firma, que se ha convertido en líder mundial de esta actividad:

- Equilibrio de la función articular

- Mejora de la circulación

- Contribuye para mejorar la obesidad y el sobrepeso

- Reducción de la tensión muscular

- Mejora y alivia los dolores reumatológicos

- Rebaja de la fatiga muscular

- Reafirma la piel

- Eliminación de la celulitis

- Alivio del dolor, también en los casos crónicos

Un tratamiento natural y efectivo para el cabello y el cuero cabelludo

Uno de los beneficios más importantes de la crioestimulación local que ofrece Cryosense Zer0 es su contribución para mejorar el estado del cabello y del cuero cabelludo, gracias a las propiedades del nitrógeno líquido en vapor.

Las bajas temperaturas experimentadas en la parte superior de la cabeza ayudan a corregir problemas comunes en ella, como la caspa, eczemas u otros defectos capilares que pueden corregirse con este método.

Cómo funciona la crioterapia local

Este nuevo producto ha llegado para enfocarse en partes específicas de la anatomía, potenciando así los resultados en esa región con los beneficios propios de esta técnica.

Mediante la aplicación de nitrógeno gaseoso, que puede alcanzar -160ºC durante un breve período de 2-3 minutos, busca obtener los resultados más óptimos con total seguridad, gracias a sus componentes de última generación que detienen la sesión en cuanto observan cualquier métrica fuera de lo común.

La duración y la temperatura a alcanzar en cada sesión se decide de manera personalizada, ya que dependerá de las zonas del cuerpo a tratar y de la sensibilidad al frío de cada persona.

Cryosense es una auténtica referencia en el sector de la crioterapia, gracias a su largo recorrido y al diseño y fabricación de cabinas de criosauna avanzadas, que desempeñan una función única por sus beneficios en salud, rendimiento deportivo, estética y bienestar emocional.

