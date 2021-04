¿Cómo mejora la melatonina la salud y belleza de la piel? Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 11:08 h (CET) El equipo científico de Pharmamel ha desarrollado una serie de productos antiedad capaces de cuidar la piel del rostro de todo tipo de pieles gracias a los efectos antioxidantes de la melatonina Desde hace más de 25 años la investigadora Dr. Germaine Escames, a través de su empresa Pharmamel, estudia los beneficios de la melatonina en la piel. Sus investigaciones, además de para diferentes usos farmacéuticos y médicos, han dado como resultado una gama de productos cosméticos sólo disponibles en farmacias que cuidan y mejoran la piel del rostro y las arrugas gracias a la aplicación de melatonina.

MEL13 Antiaging es un exclusivo tratamiento patentado y activo con melatonina y CoQ10 que protege, regenera y repara intensamente las células dañadas de la piel. Gracias a estas investigaciones el equipo de Pharmamel ha conseguido que la melatonina se vaya liberando lentamente y actúe en todas las células y capas de la piel: epidermis, dermis e hipodermis.

La línea para el cuidado de la piel se compone de 4 productos: Mel13, crema para todo tipo de pieles que protege la piel de la contaminación ambiental y del estrés oxidativo aportando un extra de hidratación a la piel. Mel13 Plus, está indicada para pieles más dañadas o madura ya que la regeneración celular de la pies es intensa y repara los signos visibles de la edad. Mel13 Sérum es un suero intensivo que potencia los efectos del tratamiento devolviendo la luminosidad al rostro de inmediato; y por último Mel13 Eyes nutre, hidrata y regenera el contorno de los ojos atenuando bolsas y ojeras. Todos estos productos pueden conseguirse en farmacia o a través de la tienda online del laboratorio.

Mel 13: tratamiento efectivo para regalar el día de la madre

Como la gama antiedad Mel13 de Pharmamel está indicada para todos tipo de pieles se convierte así en un regalo perfecto para el día de la madre. El efectos de estos productos sobre las pieles maduras son aún más visibles por lo que la efectividad de los mismos será el verdadero regalo. “Cada uno de los productos de la gama actúa específicamente y como se usa por la mañana y por la noche los resultados son estupendos”, explica la doctora Escames.

Los estudios que avalan cada uno de los productos de Pharmamel hacen que su calidad sea premium y que toda su línea antiedad sea de las más efectivas del mercado, reduciendo las arrugas y consiguiendo una piel sana y saludable.

Cosmética de calidad y Made in Spain

Además, los laboratorios de Pharmamel, ubicados en Granada, cuentan con producto 100% hecho en España, demostrando que para disfrutar de los grandes avances tecnológicos y médicos no hace falta irse muy lejos o recurrir a marcas internacionales que priman el marketing a la calidad.

Además de los productos de belleza, Pharmamel, como laboratorio farmacéutico, también crea y distribuye productos especializados: MEL13 RX, para pieles radiadas, y MEL13 HEALTH, para piel irritada con agresiones cutáneas como tratamientos dermatológicos o quemaduras. Ambos formatos están patentados y desarrollados bajo una innovadora formulación que cuida y protege la piel aportando hidratación, reparación, alivio y favoreciendo el proceso fisiológico de normalización de la piel. Estos productos, como los antes citados de la gama antiedad pueden adquirirse en farmacias y a través de su tienda online.

