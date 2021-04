Pedir arroz a domicilio en Madrid en Oh Delice Bistrot Emprendedores de Hoy

La hostelería es uno de los sectores que más han sentido las restricciones de contención del coronavirus. Por esta razón, un gran número de restaurantes han puesto a la disposición de los comensales la opción de pedir comida a domicilio, para que puedan disfrutar de la cocina desde casa. El restaurante Oh Delice Bistrot se incluye dentro de este grupo, ya que ofrece distintos servicios ante la necesidad de los ciudadanos de ir a un restaurante. Uno de los platos más solicitados del establecimiento es el rico arroz a domicilio en Madrid.

En Oh Delice Bistrot, cada fin de semana preparan una selección de arroces exclusivos para quienes deseen comer bien. Para muchos clientes, los platos de esta ostrería/bistrot son considerados los mejores de Madrid, porque al estar situados en el Mercado de la Paz, les permite obtener los alimentos más selectos y frescos a diario, un elemento que se aprecia en la calidad de sus productos en una amplia carta que ofrece una gran variedad de platos para todos los gustos.

Cuidadosa selección exclusiva de arroces en la carta Los sabores intensos de los arroces que preparan en Oh Delice Bistrot no se pueden probar en cualquier restaurante. En este sentido, los tres arroces que se pueden encontrar en la carta son: arroz negro de alcachofas y vieira, arroz meloso de presa ibérica y foie, y arroz de butifarra, setas de temporada y fruta fresca.

El primero de los arroces que el cliente puede pedir a domicilio es el arroz negro de alcachofas y vieira, plato que se cocina con un sofrito al estilo catalán que sorprende por su agradable textura y suavidad. Este arroz, que también está condimentado con ingredientes como zanahoria, apio, nabo y repollo, logra un resultado magistral que deleita el paladar de todos los que lo prueban.

Oh Delice Bistrot también puede llevar hasta el domicilio del cliente el arroz meloso de presa ibérica y foie. Este arroz prácticamente se deshace en la boca, además tiene una combinación perfecta entre su sabor y todo lo que aporta la presa ibérica, uno de los cortes más jugosos y sabrosos del cerdo.

El tercer arroz de la carta es el de butifarra, setas de temporada y trufa fresca. El hecho de estar en el Mercado de la Paz es uno de los motivos por los cuales los productos son frescos y de temporada, y en este arroz, queda demostrado todo, porque tiene un sabor único.

Ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, para muchas personas es complicado dirigirse hasta un restaurante, pero Oh Delice Bistrot lleva el restaurante hasta el hogar, con solo realizar una llamada o realizando el pedido a través de la página web.

Gastronomía basada en productos frescos en el Mercado de la Paz Oh Delice Bistrot es un pequeño restaurante de mercado, situado dentro del Mercado de la Paz, donde la gastronomía está basada en productos frescos. El bistrot ofrece al cliente una gran diversidad de vinos, pero además destaca por la calidad de sus ostras, procedentes de la región francesa de Marennes d’Oléron.

En el mundo de la gastronomía, un bistrot es un pequeño restaurante de cocina de alta calidad y exclusivo, el cual, generalmente es atendido por sus propios dueños. Oh Delice Bistrot es un viaje a la gastronomía francesa que se puede disfrutar desde Madrid y desde la comodidad del hogar.

