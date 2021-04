Lucía San Antonio muestra cómo el Feng Shui puede aportar abundancia y prosperidad a viviendas y negocios Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 08:04 h (CET) La mentora y experta en Feng Shui aporta su experiencia al training gratuito de siete días "Feng ShuiZATE", que empieza el 9 de mayo a través de WhatsApp con la intención de que los participantes incorporen esta filosofía a su vida y a su práctica profesional El primer contacto de Lucía San Antonio con el Feng Shui fue a raíz de ver, con sus propios ojos, cómo esta filosofía cambiaba muy positivamente la vida de una de sus amigas más íntimas gracias a aplicarlo en su negocio. Desde aquel momento decidió implantarla también en su día a día y, tras obtener sus beneficios, decidió formarse profesionalmente como consultora y formadora de Feng Shui. Ayudar a las personas a generar abundancia y prosperidad en sus casas y en sus negocios se convirtió en su misión de vida.

Lucía San Antonio define el Feng Shui como "el arte de crear espacios bellos, sanos y armónicos en beneficio de las emociones de las personas que los habitan o que trabajan en ellos". Según la consultora en Feng Shui, trabajar con esta filosofía -que "se está implantando cada vez más no solo en las viviendas, sino también en las empresas y negocios"- se acaba convirtiendo en un proceso fascinante una vez se practica habitualmente.

Porque se ha podido comprobar que, cuando se aplica el Feng Shui en los lugares de trabajo y negocios, no solo beneficia a los colaboradores y trabajadores de la propia empresa, sino también a sus clientes, a sus proveedores y por supuesto, a las finanzas del negocio, aumentando la abundancia y prosperidad, a la vez que disminuyen las bajas por enfermedad, mejora la productividad, la asertividad y la armonía en sus espacios. Grandes e importantes compañías se han hecho eco de esta filosofía y ya han implantando el Feng Shui en sus sedes.

El Feng Shui ha venido para quedarse, ya que solo supone beneficios. Cuando se aplica a los negocios, siempre se trabaja en base a sus objetivos, respetando los colores y la marca corporativa. Y, en cuanto a las viviendas, en este momento en el que ha habido un importante crecimiento mundial del teletrabajo resulta especialmente importante implantar el Feng Shui en los hogares.

Con el ánimo de seguir divulgando las bondades del Feng Shui, Lucía San Antonio presenta ahora el training gratuito “Feng ShuiZATE”: se trata de una formación de 7 días a través de WhatsApp que arrancará el próximo 9 de mayo y que enseñará a los participantes técnicas de Feng Shui para poder implementar en sus casas o sus negocios. El entrenamiento está pensado para todas las personas que deseen formarse en Feng Shui de forma profesional, ya sean emprendedores, particulares, profesionales de construcción, reformas, inmobiliarias, home staging, decoradores, interioristas, arquitectos, paisajismo, que deseen darle un valor añadido a sus clientes desmarcándose de su competencia.

Según esta experta, el Feng Shui no consiste simplemente en cambiar los muebles de sitio o cambiar el color de una pared, sino que va mucho más allá, y destaca que, sin necesidad de realizar obras y aplicando el Feng Shui correctamente, en poco más de un mes ya se pueden empezar a obtener beneficios. Por ejemplo, una recomendación que desde aquí brinda a los lectores -para que la implementen en sus espacios de trabajo, vivienda o negocio- es que "la mesa de trabajo debe estar ubicada de forma que, una vez sentado, se pueda divisar perfectamente la puerta de acceso. Y teniendo en cuenta que la espalda quede protegida por la pared".

Acceso gratuito: http://bit.ly/FengShuiZATE

