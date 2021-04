ACP, un año homologando el máster BIM más exitoso Comunicae

miércoles, 28 de abril de 2021, 08:32 h (CET) La alianza entre la consultora Espacio BIM y la ACP (Agencia de Certificación Profesional) faculta a los usuarios de la formación on line mejor valorada por muchos profesionales para dominar la metodología colaborativa clave del sector AECO para acceder al mercado internacional con garantías laborales de futuro Formarse con garantías profesionales de futuro, en un mercado laboral tan globalizado y competitivo como el que impera, pasa por lograr un aval de las competencias adquiridas, y si ese aval goza de reconocimiento internacional, las posibilidades de oportunidad laboral se multiplican. Con esta certeza, la consultora internacional Espacio BIM estableció una alianza con la Agencia de Certificación Profesional (ACP) para homologar de la manera más eficaz y completa posible su máster más exitoso y demandado, el Máster BIM Manager Internacional.

Una alianza que cumple ya un año y que faculta a los usuarios de este programa de formación on line en BIM para obtener el Certificado BIM Manager respaldado por la UNE-EN ISO/IEC 17024:2012, con reconocimiento internacional. Un sello que valida no solo los conocimientos, sino también la competencia de los profesionales del sector AECO. Conseguir este distintivo de calidad es sinónimo de acceder a mejores oportunidades profesionales, ya que la certificación de la ACP es una puerta de entrada para acceder a proyectos de edificación en otros países, donde las empresas valoran un sello distintivo que, como éste, ofrece garantía profesional.

La Agencia de Certificación Profesional (ACP) es una entidad independiente encargada de garantizar, a través de su sello de calidad, capacidad y competencia de los profesionales de la construcción en España para desarrollar su actividad. Surge como una forma de dar credibilidad a los especialistas y sus aptitudes ante el aumento de la demanda de nuevos perfiles profesionales, como puede ser un BIM Manager, en un sector que es cada vez más competitivo. Avalada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), la ACP es el primer organismo para la certificación del profesional competente en metodología BIM o Building Information Modeling.

De la mano de este organismo con prestigio internacional, la consultora Espacio BIM, especializada además en VR, AR y MR, lleva un año facilitando el acceso de los profesionales mejor formados del sector AECO a la Certificación BIM Manager a través de su máster estrella. Un programa on line de 600 horas, práctico, flexible, 100% bonificable para trabajadores en activo, y con un formato de aprendizaje muy ameno que habilita a quien se matricula en él para sacar el máximo rendimiento a una metodología colaborativa que se ha vuelto imprescindible en los nuevos modelos de proyectos de construcción, facilitando sinergias clave de recursos y agentes implicados. Con acceso directo a bolsa de trabajo y un módulo de Realidad Virtual (VR) aplicado a su contenido en exclusiva por Leica Geosystems, el máster BIM on line en BIM management de Espacio BIM es una eficaz y atractiva vía de acceso a la certificación de la ACP, así como a la Certificación de la buildingSMART y, dentro de poco, a la de la PMP (Project Management Professional).

Un máster con 5 estrellas en Google del que puede conocerse más a través del explorador académico OTONAUTA -otonauta.com-.

