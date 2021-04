Recuperalia Abogados: Reclamar intereses abusivos por tarjeta

Históricamente, los préstamos hipotecarios irregulares encabezaron la lista de quejas ante el Banco de España. En la actualidad, han sido igualados, o quizá hasta desplazados, por las conocidas tarjetas revolving, las cuales han ido en crecimiento desde 2018. De acuerdo al bufete Recuperalia Abogados, más de 200 casos, entre entidades financieras y bancarias, se encuentran ofertando productos financieros de forma incorrecta en el país. Por esta razón, reclamar intereses abusivos por tarjeta está, por el momento, muy lejos de ser frenado legalmente.

Reclamaciones de intereses abusivos Los conflictos hipotecarios continuaron en auge en 2020. Sin embargo, según los registros, el descenso se ha evidenciado notoriamente, quedando el histórico más alto en 2017, con un récord de 23.040 reclamaciones por concepto de gastos de formalización en los préstamos. De este modo, deja atrás la cifra de 2013, año en el que se cuantificaron 18.837 quejas, motivadas en su mayoría por las cláusulas suelo.

Por su parte, los reclamos por tarjeta sellaron un ascenso en 2019 con un 40,1%. No se ha podido conocer de forma oficial el comportamiento durante este último año fiscal, aunque se considera que ha seguido la misma tendencia. Otra de las demandas asistidas por especialistas en derecho son los microcréditos, el IRPH y las inversiones en criptomonedas, scams y plataformas Forex. No obstante, porcentualmente hablando, no generan mayores denuncias al año.

Lucha judicial Entre las noticias positivas que se han publicado en medios nacionales en torno a la lucha judicial iniciada por reclamos financieros, se encuentra la decisión anunciada por el Tribunal Supremo. Establece que, de ser declarada procedente la denuncia interpuesta por hipotecas, el demandante tiene derecho a la devolución en la totalidad de los gastos de registro de propiedad, gestoría y tasación, así como del 50% de los gastos generados por notarias. Mientras tanto, en materia de tarjetas, el órgano judicial, así como los juzgados de Primera y Segunda Instancia, consideraron usurario los interés aplicados por estas entidades, entre ellas, la que genera Wizink (de más del 27%) por un crédito revolving. Son sentencias que abrirían el espectro y avizorarían cambios en estas conductas ilegales a un corto o mediano tiempo.

Asesoría especializada La ignorancia en el ámbito financiero provoca que los ciudadanos sean una presa fácil de las empresas fraudulentas. La asesoría de expertos en la materia es esencial en el momento de planificar un emprendimiento donde los compromisos con entidades de crédito sean obligatorias o necesarias. Recuperalia Abogadosrecomienda, en el caso de las negociaciones de tarjetas, estudiar la tasa de interés anual y también las cláusulas de los contratos, para comprobar la existencia de transparencia. En lo que respecta a productos de préstamos hipotecarios, remarcan la importancia de estar al caso de los intereses por demora.