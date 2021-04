HP Elevación: Empresa especializada en carretillas elevadoras eléctricas en España Emprendedores de Hoy

Las carretillas elevadoras de motor eléctrico no producen ningún tipo de emisión de gases contaminantes y son las más recomendadas para trabajar en espacios cerrados, además de ofrecer también una baja contaminación acústica. Estos motivos han hecho que la carretilla elevadora eléctrica se haya convertido en una opción cada vez más popular y empleada entre los vehículos montacargas.

Estas maquinarias se encuentran equipadas con una batería que les proporciona suficiente autonomía para trabajar durante unas horas. Una vez agotada, se puede volver a recargar con un cargador externo o simplemente sustituirla por otra que esté previamente cargada para mantener el funcionamiento continúo.

En España, las carretillas elevadoras eléctricas son distribuidas en su mayoría por la red de concesionarios CESAB, del cual empresas como HP Elevación ofrecen las carretillas en todo el territorio, con una gran variedad, no solo en carretillas elevadoras, sino también retráctiles, apiladoras y transpaletas. Esta compañía, con sede en la ciudad de Granada, cuenta con una flota de carretillas elevadoras nuevas y de ocasión al mejor precio para cubrir trabajos puntuales. Además, el equipo de HP Elevación está compuesto por especialistas en la materia, quienes están completamente capacitados para asesorar correctamente a cada uno de los clientes.

HP Elevación ofrece un amplio catálogo de carretillas elevadoras eléctricas nuevas y de ocasión La carretilla elevadora eléctrica es un vehículo que se utiliza básicamente para subir, bajar y transportar cargas pesadas como contenedores, palés y otros elementos de peso que se puedan posicionar en las horquillas del eje delantero.

Existe una gran variedad de modelos, desde pequeños y compactos modelos que están diseñados para elevar 1000 kg, hasta las más grandes versiones, que son usadas para alzar hasta ocho toneladas, mayormente en puertos y empresas de transporte pesado. La empresa HP Elevación, que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las carretillas, incluye en su catálogo una gran variedad de modelos de carretillas elevadoras eléctricas, las cuales se diferencian entre sí en cuanto al presupuesto y las funcionalidades que presentan.

HP Elevación dispone de una flota de alquiler de carretillas elevadoras eléctricas de ocasión, las cuales pueden ser adquiridas para cubrir trabajos puntuales. Además de ofrecer estos vehículos de ocasión, la compañía también se dedica a la venta, alquiler, reparación y recambio de estos.

De la mano con el medio ambiente Las carretillas elevadoras eléctricas, en comparación con las que son propulsadas por motor de combustible, representan uno de los modelos más silenciosos a la hora de trabajar con cargas pesadas, tomando en cuenta su tamaño y los elementos que puede elevar, se convierten en un plus también para la conservación del medio ambiente.

Estas se propulsan por un motor eléctrico que utiliza baterías industriales recargables y para ellas existen distintas soluciones energéticas, desde plomo ácido a baterías de ion litio. Suelen ser más ágiles que las de combustión permitiendo mejores maniobras y aproximaciones, además de permitir economizar elementos de desgaste como filtros, aceites y correas.

La empresa HP Elevación, concesionario oficial de CESAB, cuenta con un equipo de profesionales muy cualificados y en continua formación que ayudarán al cliente a poder encontrar la carretilla elevadora eléctrica más adecuada para las necesidades que se presentan.

