Oh Delice Bistrot: más que un rincón gastronómico en el Mercado de la Paz

martes, 27 de abril de 2021, 18:05 h (CET)

Oh Delice Bistrot, situado en el Mercado de la Paz, es el lugar ideal para degustar los productos provenientes del mar, así como otras exquisiteces. El sabor único de las ostras de Marennes d’Oléron recorre el paladar de quien pide un plato de estas. A continuación, un sorbo de Champagne Mangin se lleva el gusto a mar, como una pequeña ola que inunda los sentidos y los prepara para el siguiente bocado. De repente, aparece Francia, con todos los sabores y texturas, al alcance de los madrileños.

Las manos maestras de los propietarios y chefs preparan una carta con productos de primera calidad en este reconocido mercado del barrio de Salamanca, incluyendo las ostras, suministradas por otra de las paradas que hay en el mercado, Huitres Amélie.

De esta manera, el restaurante garantiza la frescura de los ingredientes y una dinámica oferta gastronómica que puede ser disfrutada en el acogedor bistrot, o a través del servicio a domicilio; ambas opciones en horario de 10:00 a 20:00 horas, los lunes; de martes a sábado hasta las 23:00 y los domingos hasta las 16:00.

Servicio en el restaurante o en casa Si algo se destaca entre las opciones que ofrece este viaje culinario en Oh Delice Bistrot es la carta de vinos y champagnes, una enoteca que se ha convertido en referente en Madrid. A platos como el arroz de butifarra con setas de temporada, o las rabas de calamar con tinta y lima les va perfectamente un Domaine Martinelles o un Ferrandiere Vermentino, bien sea en copa, o para disfrutar de la botella entera.

Al llegar a Oh Delice Bistrot, la carta invita a uno de los aperitivos más exquisitos que puede tomarse en la capital española: una ostra bien preparada al natural, estilo Bloddy Mary o ahumada, tienta el buen gusto de los clientes y es servida por un écalier (abridor de ostras profesional). Una vez degustada esta inmejorable bienvenida, el menú invita a experimentar sabores marinos así como platos más terrenales y propuestas fusión como pulpo a la brasa en mojo canario, kao de pato pekinés, o una tabla de quesos de los Alpes franceses.

Además de un servicio excelente en el mercado, desde el sitio web del bistrot, los comensales pueden pedir todo el sabor de esta ostrería a domicilio. En la página se puede apreciar la carta con fotografías de los platillos, los precios y los números de contacto; una opción ideal para resguardarse en este período de pandemia.

Un viaje a Francia sin salir del Mercado de la Paz Exclusividad, excelente atención, copas con aromas y burbujas de primera calidad, extensa variedad en el menú y la inmejorable frescura de cada ingrediente, elevan a Oh Delice Bistrot a un nivel mucho más elevado que el de un restaurante de mercado; visitarlo, o dejarlo entrar en casa es vivir una experiencia gastronómica con sello francés sin viajar a Francia, al menos no físicamente.

