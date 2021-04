Binomium: el adiestrador de perros en Zaragoza Emprendedores de Hoy

La actitud de los perros, como la de las personas, siempre tiene una justificación. Que demande atención, huya porque tiene miedo, muerda porque es un cachorro, ladre a otros perros cuando va atado o tire de la correa son algunos de los comportamientos más recurrentes. Todos ellos pueden generar un malestar tanto en las personas como al propio perro. Contar con el servicio de un adiestrador de perros puede ayudar no solo a mejorar su comportamiento, sino también a detectar un posible futuro problema. Alberto Cubel, adiestrador de perros en Zaragoza, creó Binomium para mejorar la convivencia entre perros y personas.

¿Cuál es la filosofía de un buen adiestrador de perros? En adiestramiento, existen distintas formas de adiestrar. Que si adiestramiento en positivo, que si adiestramiento tradicional, que si el constructivismo… En fin, distintas formas de trabajar que buscan los mismos objetivos, mejorar el comportamiento. Pero se diferencian mucho en cómo lo consiguen.

Los profesionales de Binomium se han formado en las distintas escuelas que existen. Gracias a ello, tienen infinidad de recursos que se adaptan a cada perro, huyendo siempre de la filosofía de trabajo de los gritos, golpes o cualquier forma de maltrato.

En Binomium piensan que la forma más eficiente de educar a un perro es usando técnicas de trabajo que se sustenten en el conocimiento actual que tenemos sobre los perros.

Alberto Cubel, el adiestrador de perros en Zaragoza y director de Binomium, cuenta con más de 8 años de experiencia en el sector que le han ayudado a perfilar de una forma muy eficiente las técnicas a usar con cada perro. Tanto él como su compañero Álvaro Medina trabajan tratando al perro como un miembro más de la familia en todo momento, y buscando la correcta gestión de la situaciones del día a día.

Un perro, una pauta Otro de los principios sobre los que trabaja Binomium es el de que cada perro es único. Para ello, la parte inicial del proceso la dedican a conocer bien al animal y a entender la fuente de su comportamiento. A partir de ahí, en función de sus necesidades, ofrecen una amplia gama de servicios, como la modificación de conducta o el adiestramiento a domicilio para garantizar un trato totalmente personalizado. En estas terapias, además de educar al animal, el adiestrador enseña a la persona cómo hacerlo. Así se puede garantizar la eficiencia de los resultados. Además ofrecen una garantía en sus servicios.

Por otro lado, ofrecen servicios específicos para cachorros. Los cachorros hay que disfrutarlos y no sufrirlos. La educación temprana es importante para entender lo que es un perro, y como ayudarle a vivir en este mundo de humanos. Además, disponen de un club donde realizan múltiples actividades enfocadas a las personas que quieren hacer cosas con sus perros y divertirse. Por último ofrecen servicios más específicos, como la formación de perros truferos. Para los que no disponen de suficiente tiempo para hacer un paseo de calidad con su animal, Binomium se encarga de realizar paseos – esporádicos o rutinarios – pensados para que, además de andar, éste disfrute, se divierta y obtenga todos los beneficios que deberían haber en un paseo. De este modo, a través de Binomium, el adiestrador de perros en Zaragoza, se garantiza el bienestar de cada perro y de toda su familia.

