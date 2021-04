Coach Barcelona: ¿Cómo superar una ruptura y encontrar el camino a seguir? Emprendedores de Hoy

Una ruptura sentimental causa dolor y cambios de ánimo que pueden durar años, en función de las creencias que tengas sobre ti y la pareja. Hay quienes sienten una gran dependencia emocional por el otro para realizar cualquier tipo de actividad cotidiana. Esto es debido a la profundidad de las heridas (de rechazo o abandono) que tienes en tu corazón desde tus primeros años de vida. El Coach Barcelona, Sergi Mora, ofrece consejos que ayudan a calmar el sufrimiento (no el dolor) tras una ruptura y a encaminar la vida hacia la felicidad y la autoestima.

¿Por qué se produce una ruptura? A raíz de una ruptura, las personas afectadas pueden sentir distintos tipos de sufrimientos. En primer lugar, se encuentra el tormento mental. En este momento, la persona no deja de pensar en el ex y es posible que se llegue a producir algún tipo de obsesión. Sergi Mora indica que lo más importante es recuperar la paz mental y lograr batallar con el yo interno, es decir, aprender a calmar el saboteador mental.

En segundo lugar se puede experimentar un sufrimiento emocional. Tras la ruptura, y más si es causada por una infidelidad, la persona puede sentir celos, culpa e incluso puede desatar una depresión. En este sentido, el profesional de Coaching Barcelona afirma que es posible sanar el corazón (dejando de evitar o luchar contra tus emociones), aprendiendo a perdonar y a amarte en tu soledad.

El tercer sufrimiento que puede vivir la persona es la pérdida de la ilusión. Sergi Mora asegura que lo más doloroso de una ruptura no es la separación física, sino la falta de fe en que algo mejor puede llegar. Recomienda utilizar el duelo para empoderarse y reflexionar acerca de tu vida y las relaciones. De este modo, la ruptura sirve como un trampolín para prepararte para un mejor futuro, descubrir las cualidades propias y, finalmente, renacer como el ave fénix.

Maneras de superar una ruptura sentimental Sergi Mora estipula que para superar una ruptura, la manera más efectiva es centrarse en uno mismo, cuidar de la salud física, emocional y mental. También recalca la importancia de tener paciencia y seguir pautas simples y eficaces.

El recorrido de Sergi Mora, el profesional de Coaching Barcelona El Coach Barcelona, Sergi Mora, registra más de 665 éxitos personales y es uno de los pioneros entre 30 coaches españoles certificados. Asimismo, tiene estudios especializados en mejorar la autoestima, ya que su pasión enseñar a regar el corazón de las personas.

Un hecho que lo caracteriza es que practica lo que explica y las relaciones han sido su principal fuente de crecimiento y aprendizaje. Ha pasado por más ocho rupturas sentimentales, incluyendo un divorcio, y asegura que ha aprendido a superarlas y a crecer gracias a ellas. El coach manifiesta que la idea no es evitar la tristeza ni el dolor, pero sí obviar el sufrimiento innecesario. A partir de esta filosofía, ha logrado trabajar el sufrimiento causado por una ruptura con cientos de clientes. Asegura que todos han aprovechado el duelo para fortalecerse y prepararse para un futuro mejor.

