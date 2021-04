AleaSoft: La escalada de precios del CO2: ¿coyuntural o sistémica?

Los mercados de energía están al alza y destacando claramente los precios de los derechos de emisión de CO2. La preocupación entre los grandes consumidores sobre la naturaleza y alcance de esta carrera alcista del CO2 fue unos de los temas que se abordaron en la mesa de análisis del webinar organizado por AleaSoft con la participación de ponentes de Axpo Durante la segunda y última parte de la serie de webinars “Perspectivas de los mercados de energía en Europa. Primavera 2021”, que tuvo lugar el pasado jueves 15 de abril, organizado por AleaSoft y con la participación de dos ponentes de Axpo, se analizó la evolución de los mercados de energía en Europa durante los últimos meses y las tendencias alcistas registradas en los derechos de emisión de CO2, sobre todo, pero también en los precios de los mercados de electricidad y de gas.

Además, también se trataron temas como cuáles son y el papel que están jugando los nuevos actores en los mercados financieros para la financiación de los nuevos proyectos renovables, la toma de posiciones frente al cambio climático de los grandes stakeholders a nivel mundial y los corporate PPA como soluciones para la industria y para las renovables. Los ponentes del webinar fueron Fernando de Juan Astray, Head of Origination and Long‑Term Products en Axpo Iberia, y Ana Manzano, Originator Long‑Term Products en Axpo Iberia, además de Oriol Saltó i Bauzà, Manager of Data Analysis and Modelling en AleaSoft, y Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, que participó en la mesa de análisis posterior.

La recuperación de la demanda de electricidad

Se cumple ya un año de la llegada de la pandemia de COVID‑19 a Europa, y del comienzo de las restricciones a la movilidad, la actividad comercial y económica y de los centros educativos. El primer país en Europa en sufrir las consecuencias del coronavirus y el primer estado en aplicar un confinamiento prácticamente general fue Italia a principios de marzo de 2020, aunque algunos confinamientos locales y regionales empezaron ya a finales de febrero.

El resto de países le siguieron con confinamientos que empezaron durante la segunda quincena de marzo y que fueron endureciendo las restricciones durante las siguientes semanas. En el siguiente gráfico, que muestra la variación interanual de la demanda de electricidad para cada mes desde enero de 2020, se observa claramente el pico de crecimiento interanual de la demanda en Italia en marzo de 2021 por encima del 12%, después que en marzo de 2020 cayera un 10%. El resto de países muestran crecimientos más moderados en marzo dado que las restricciones empezaron más tarde. En el cierre del mes de abril ya se observarán valores de crecimiento claramente mayores ya que los mínimos de demanda se registraron durante abril y mayo de 2020.

La tendencia al alza de los precios de los mercados de energía

En cuanto a los precios, se puede resumir que la tendencia de los últimos meses en los precios de los mercados de electricidad, de gas y, sobre todo, de CO2 es claramente alcista. Muchas de las preguntas de los asistentes al webinar iban en esta dirección, en cómo la subida de los precios del CO2 está afectando los mercados spot y de futuros de electricidad.

Una de las mayores preocupaciones de los grandes consumidores y de la industria electrointensiva es si esta escalada de precios de los derechos de emisión es coyuntural o es sistémica y de carácter más permanente. Durante la mesa de análisis del webinar, surgieron los motivos que pueden llevar a pensar en las posibilidades. El hecho que el sistema europeo de comercio de emisiones (EU ETS) sea una herramienta creada para incentivar la descarbonización de la economía hace que sea necesario que los precios se mantengan suficientemente altos como para compensar el cambio de carbón a gas y, posteriormente, de gas a hidrógeno. Lo que podría llevar a pensar en que los precios altos se podrían mantener de manera generalizada en el futuro.

Por otro lado, la componente especulativa que tiene el mercado de emisiones, y también su relación con los precios del gas, pueden hacer pensar en una subida temporal que en algún momento retrocederá a niveles más cercanos a los 20‑30 € por tonelada. En cualquier caso, la existencia de la reserva para la estabilidad del mercado (MSR, por sus siglas en inglés), si se usa correctamente, debería asegurar siempre el precio justo y necesario para cumplir los objetivos de reducción de emisiones sin que represente un coste inasumible para los grandes consumidores de energía.

La importancia de las previsiones de mercado para el desarrollo de las renovables

Entre las preguntas del público, también hubo algunas referentes a la experiencia de AleaSoft en previsiones para otros mercados más allá del mercado ibérico. Oriol Saltó i Bauzà comentó que la experiencia en prácticamente todos los mercados en Europa se extiende ya a muchos años. También destacó, a pregunta del público asistente, que los informes de previsiones de largo plazo de AleaSoft contienen previsiones de precios horarios para los treinta años de horizonte, necesaria, por ejemplo, para estimar los ingresos esperados a partir del perfil de producción de una planta, y las bandas de confianza en las previsiones, que aportan una cuantificación de la probabilidad de la ocurrencia de los precios y que son un input necesario para los modelos de gestión de riesgos.

También desde Axpo destacaron la importancia de tener en cuenta todos los aspectos que pueden influir en los precios del mercado, tanto los factores alcistas como los bajistas, a la hora de disponer de previsiones para la toma de decisiones para las estrategias de cobertura a largo plazo. De ahí la importancia de tener previsiones de mercado eléctrico confiables y coherentes como las ofrecidas por AleaSoft.

Este papel importante que tienen las previsiones de precios de mercado para el desarrollo de las energías renovables será uno de los temas a tratar en el próximo webinar organizado por AleaSoft para el próximo 13 de mayo.

