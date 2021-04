Paşabahçe trae a España la primera y única cristalería antimicrobiana del mundo Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 14:44 h (CET) Paşabahçe es la marca líder en cristalería del grupo de origen turco Şişecam y cuenta con más de 85 años de historia e innovación. Esta nueva cristalería incorpora la tecnología patentada V-Block, que impide el crecimiento de microorganismos en superficies de vidrio ofreciendo máxima higiene. Su uso está especialmente recomendado en lugares con alto riesgo de contaminación como hoteles, cafeterías, bares y restaurantes La marca líder en cristalería Paşabahçe ha lanzado en España la primera y única cristalería antimicrobiana del mundo, reforzando así su posición de innovación y liderazgo en este mercado. Esta cristalería, que se ha creado en el marco del actual contexto de pandemia mundial, busca así cuidar la salud y la seguridad, ofreciendo un alto nivel de protección e higiene 24/7.

La cristalería ultrahigiénica V-Block está disponible para su distribución en el canal profesional y horeca desde principios de abril en Makro. El distribuidor ha elegido su surtido de lanzamiento entre una gama inicial de siete piezas como vasos o copas. La gama se irá aumentando progresivamente, ya que toda la colección contará con cerca de 70 referencias. Además, V-Block no solo proporciona a los usuarios la máxima seguridad e higiene, sino la durabilidad y elegancia que caracteriza a cualquier producto Paşabahçe, es resistente a arañazos y apta para uso en lavavajillas.

Con más de 85 años en el mercado, Paşabahçe es una de las marcas líderes en la industria del vidrio de mesa y pertenece a Şişecam Group, una compañía multinacional de origen turco que ostenta la quinta posición en la industria del vidrio en todo el mundo, cuenta con plantas de producción en 14 países y actividad comercial en más de 150.

V Block, una primicia mundial desarrollada por Şişecam Group

Desarrollada por Şişecam Group, la revolucionaria tecnología V-Block previene el crecimiento de microorganismos en las superficies de cristal y se ha desarrollado en un tiempo récord de tan solo dos meses, gracias a los muchos años de experiencia del equipo Şişecam Science, Technology and Design Center. En palabras de Ahmet Kirman, Vicepresidente y CEO de la compañía “esta revolucionaria innovación responde a nuestra visión de ser una empresa que marca la diferencia con sus tecnologías y el desarrollo de soluciones creativas. Nuestros productos tratados con la tecnología antimicrobiana V-Block, fruto de nuestra experiencia en I+D de más de 45 años, llegan ahora a España y Portugal, tras un primer lanzamiento en Turquía”.

V-Blok consiste en un recubrimiento del vidrio que contiene un principio activo antimicrobiano que es el sulfato de cobre (II) pentahidratado del número CAS 7758-99-8 y fue aprobado por el Reglamento de aplicación de químicos de la Comisión Europea en octubre de 2012 con el número 1022/2013. Pero la revolución que proporciona proviene no solo de su fórmula única, sino también de una técnica de aplicación especial y minuciosa, que se realiza durante la producción bajo altas temperaturas, algo que le ayuda a permanecer activa durante toda la vida del producto.

La gama Paşabahçe V-Block ha superado las pruebas y certificaciones requeridas que avalan su uso, otorgadas por laboratorios e instituciones acreditados. Dichas acreditaciones garantizan la seguridad del producto en contacto con los alimentos, certifican que la sustancia activa está aprobada por la ECHA (Agencia Europea de Sustancias Químicas) y cumple con el reglamento EC REACH, siendo completamente seguro para la salud humana y el medio ambiente. Todas las pruebas y certificados están disponibles en www.pasabahce.com.

Este pionero lanzamiento reafirma la apuesta del grupo por la Investigación y el Desarrollo, área en la que cuenta con más de 45 años de experiencia. Su objetivo es constantemente ofrecer nuevos e innovadores productos en línea con su posición de liderazgo en el sector del vidrio, que sean de utilidad para la humanidad, sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

Especialmente indicada en lugares de alto riesgo

La gama de productos V-Block incluirá una variedad de modelos como diferentes tipos de vasos, copas, platillos, tazas y cuencos que, además de su extrema higiene, cuentan con la durabilidad y la elegancia características de la firma Paşabahçe. Todo ello hace que sea una gama perfecta para lugares con posibilidades de alta contaminación como hoteles, cafeterías, bares y restaurantes, y más en el contexto de pandemia actual, ya que ofrecen una seguridad 24/7.

Los precios recomendados para el consumidor doméstico por el fabricante sobre la gama disponible actualmente en España son alrededor de un euro en el caso de los vasos y de dos euros en relación con las copas.

Para saber más acerca de la Tecnología V-Block escanea el código QR o visita www.pasabahce.com

Sobre Paşabahçe

Paşabahçe es la principal marca de cristalería de Şişecam Glassware, el segmento de cristalería del Grupo Şişecam. Es el segundo mayor fabricante de cristalería tanto en Europa como en el mundo, y una de las compañías más importantes de Turquía, con una historia bien arraigada de más de 85 años.

Da respuesta a las necesidades de un grupo de clientes muy grande y variado gracias a su amplia gama industrial y artesanal de productos, que cuenta con 10.000 artículos y exporta a 145 países. Şişecam Glassware fabrica sus productos en Kırklareli, Eskişehir y Denizli Factories en Turquía y en sus instalaciones en Bulgaria, Federación de Rusia y Egipto en el extranjero.

Şişecam Glassware opera en España desde 2004 a través de PASABAHCE SPAIN SL con una importante presencia en los mercados Retail, Horeca y B2B, sirviendo a las principales empresas líderes en los tres segmentos.

Sobre Şişecam Group

Şişecam es una de las empresas turcas más importantes y un actor global en diversas líneas de negocios como el vidrio plano, la cristalería, los envases de vidrio y fibra de vidrio o los productos químicos de soda y cromo. En la actualidad es mundialmente uno de los dos mayores productores de cristalería y se sitúa entre los cinco mayores productores de envases de vidrio y vidrio plano. Además, es el octavo productor de carbonato de sodio, así como líder global en compuestos de cromo y en otros segmentos como automoción, minería, energía y reciclaje.

Como empresa que trabaja a escala internacional y cuenta con 85 años de experiencia, 22.000 empleados, y desarrolla actividades de producción que abarcan 14 países en cuatro continentes y ventas en 150 países, Şişecam trabaja para convertirse en uno de los tres principales productores mundiales en sus principales líneas de negocio.

La compañía opera en Turquía, Alemania, Italia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Hungría, Bosnia-Herzegovina, la Federación de Rusia, Georgia, Ucrania, Egipto, India y los EE. UU.

www.sisecam.com

Para más infomación:

ATREVIA

Irene de la Concepción idelaconcepcion@atrevia.com Tfno. 672 44 71 03

Noelia Tapia ntapia@atrevia.com Tfno. 620 84 94 97

