La Dra. Fercasy explica las bondades del láser Fotona 4D, lifting facial sin cirugía Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 14:32 h (CET) El paso del tiempo, la exposición al sol y el estilo de vida provocan la pérdida de la elasticidad en la piel y la aparición de arrugas, líneas de expresión y manchas en el rostro. Ahora, se puede revertir el envejecimiento y recuperar la luminosidad del cutis gracias al láser Fotona 4D especial para el verano, un lifting facial sin cirugía que se realiza con láseres no invasivos. La Dra. Fercasy lo cuenta todo acerca de este tratamiento, lo último en medicina estética El tratamiento láser Fotona 4D está destinado a retensar y voluminizar el rostro para mejorar las arrugas, reafirmar y conseguir un tono luminoso en la piel. Es una de las tecnologías láser multi-aplicación más avanzadas en medicina estética. Funciona con varias longitudes de onda que consiguen el rejuvenecimiento facial integral sin intervención y de forma no invasiva.

Gracias a este láser, se puede tratar el rostro a diferentes niveles. Desde la cavidad oral, para mejorar las arrugas peribucales, hasta tensar los tendones de los músculos faciales, pasando por la eliminación de las capas desvitalizadas del cutis.

En el tratamiento con láser 4D de Fotona se usa la combinación de 4 modos únicos y dos longitudes de ondas complementarias dando como resultado un efecto lifting único y excepcional. Estas combinaciones logran trabajar sobre las estructuras conjuntivas más profundas, medianas y superficiales de la piel, consiguiendo la contracción del colágeno y formación de nuevas fibras de elastina, aumentando el espesor, provocando un endurecimiento y una voluminización facial de larga duración sin necesidad de cirugía o rellenos.

La aplicación del rejuvenecimiento facial láser en la Cínica de la dra. Fercasy se personaliza a cada paciente en función de la valoración del médico especialista. Con efectos inmediatos, la piel está más tersa y regenerada. Se atenúan las arrugas y finas y de profundidad media como las de los surcos nasogenianos. Se eliminan las manchas y los poros abiertos. No se necesita preparación previa ni tiene efectos secundarios ni reacciones adversas. Desde 450 euros/sesión

Acerca de la Clínica Fercasy

La palabra Fercasy proviene de una mujer: Raquel Fernández de Castro Ysalguez. Raquel (Dra. Fercasy) es una reputada doctora en Medicina Estética, diagnóstico y prevención, que se especializa en resaltar o reparar daños en la piel sin invadir el aspecto natural de sus pacientes en la clínica que lleva su nombre en la céntrica calle de Velázquez, Nº73. De la mano de un equipo de élite internacional ofrece diferentes servicios que van desde la Medicina Estética en general, hasta tratamientos más específicos por sesiones. Los resultados son satisfactorios y muy naturales, siendo algunos ya apreciables desde la primera sesión.

En la Clínica Fercasy tienen como objetivo ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Fercasy no es una clínica de Medicina Estética común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto ideado por la Dra. Raquel Fernández de Castro Ysalguez.

https://fercasy.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.