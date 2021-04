Blow Dry Bar explica en qué consiste un Balayage, cómo debe ser según el cabello y qué tipos hay Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 13:44 h (CET) Las mechas balayage, las favoritas de las celebs, se han convertido en uno de los tipos de coloración más buscados en los salones. Es una técnica de coloración francesa que crea un cabello ligeramente aclarado con un aspecto natural y sunkissed y que favorece a todo tipo de melenas. Daniele Sigigliano, director creativo de Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza,explica en qué consiste, cómo debe ser este tipo de mechas según el cabello y qué tipos hay El balayage es una técnica creada en los años 70 en los salones de belleza franceses. La palabra balayage significa barrido en francés, hace referencia a un barrido de color desde la parte superior del cabello hasta las puntas. El objetivo de esta técnica consiste en aclarar el cabello con reflejos luminosos. La clave es elegir siempre de dos a tres tonos por debajo del color base, para así, darle un aspecto más natural, como aclarado por el sol.

Existen muchos tipos de balayage. No es una técnica homogénea, depende de un análisis previo del cabello y del rostro de la persona. A diferencia de otros tipos de mechas, se hacen a mano alzada y sin necesidad de envolver el pelo en papel aluminio. La clave es que el trazo de la mecha no empiece en la raíz, sino unos centímetros más abajo y se va aclarando hasta llegar a la punta.

En cabellos rubios, si lo que se desea es que la melena tenga más vida y luminosidad, lo ideal es aclararlo dos o tres tonos más que el color de la base. Si se tiene el cabello rubio platino, se puede optar por uno de los tonos tendencia, el ice blonde.

Para melenas castañas, un tono perfecto es el bronde. Consiste en aplicar colores caramelo y miel, creando una mezcla entre dorados y castaños que harán que la melena tenga un efecto de luz y movimiento.

En cabellos negros o castaños muy oscuros, los tonos perfectos son los chocolate y café. Se consigue aportar mucho más movimiento y textura con un efecto muy natural.

Tipos de balayage

Ombré. Este tipo de mechas se parecen mucho a las californianas. La parte superior del cabello se mantiene oscura y deja las puntas claras. Por lo tanto, el resultado final es, de raíz a medios oscuro y de medios a raíz, cabello claro.

Babylights. Son la última tendencia en peluquería. Se trata de dar pequeños reflejos de luz por todo el pelo que consigan un tono más claro y luminoso de una forma muy sutil y natural.

Shatush. Consiste en realizar una serie de mechas a lo largo del cabello que sean de dos a tres tonos más claros que el pelo natural. El efecto que se obtiene es parecido al de las mechas californianas. En esta técnica se trabaja mucho la parte media del cabello hasta las puntas, por lo que son una excelente idea para aquellas personas que no quieren teñirse el cabello entero.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras se aprovecha para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Dra. Fercasy explica las bondades del láser Fotona 4D, lifting facial sin cirugía Comienzan las primeras ofertas en modalidad 100% teletrabajo en toda España Clínica Trevi explica en qué consiste la hiperhidrosis, las causas y su tratamiento Dimensi-on presenta algunos trucos para decorar terrazas El próximo fin de semana, VI Festival Jazz Sigüenza