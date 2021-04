El próximo fin de semana, VI Festival Jazz Sigüenza Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 13:52 h (CET) Las notas musicales a ritmo de jazz volverán a impregnar las piedras del teatro-auditorio El Pósito, de la mano de Sigüenz(A)rte, asociación que, aún en tiempos difíciles por la pandemia, sigue apostando por la cultura en la Ciudad del Doncel, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Sigüenza A pesar de las difíciles circunstancias que se viven por la pandemia, la Asociación Sigüenz(A)rte apuesta por ofrecer actividades culturales en la Ciudad del Doncel. Así, el próximo fin de semana, contando con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Sigüenza, esta activa asociación organiza y patrocina el que será el VI Festival “Jazz Sigüenza”.

Artistas de la talla de Chris Kase Quartet, Ariel Bringuez & Pepe Rivero o Pascual Piqueres Quartet, llenarán de música el teatro-auditorio “El Pósito”, en las tres actuaciones que se celebrarán cumpliendo rigurosamente todas las medidas de seguridad exigidas por la autoridad sanitaria y con aforo limitado.

La primera actuación correrá a cargo del estadounidense Chris Kase, trompetista, pedagogo y compositor de jazz, que reside en Madrid desde 1997. Este prolífico músico que ha actuado y grabado con emblemáticos artistas del género, actualmente combina sus grabaciones y actuaciones a lo largo de todo el territorio nacional con su labor docente en Musikene, el Conservatorio Superior del País Vasco. Además de publicaciones pedagógicas, Chris Kase, ha lanzado ocho discos como líder, el último, Let Go, publicado en 2018.

En el segundo concierto del festival, los maestros cubanos Ariel Bringuez y Pepe Rivero compartirán escenario presentando su fusión de música cubana y jazz.

Ariel Bringuez saxofonista, compositor, profesor y arreglista graduado en la Universidad de las Artes de La Habana tiene varios trabajos discográficos editados como Nostalgia Cubana. Pepe Rivero, pianista y compositor recibe formación clásica en La Habana. Forma parte de una nueva generación que ha irrumpido con fuerza en la escena internacional del jazz.

Estos virtuosos de la música llevan décadas ofreciendo actuaciones memorables con los mejores músicos nacionales e internacionales como David Murray, Perico Sambeat, Javier Colina, Chucho Valdés, en el caso de Ariel Brínguez y Omara Portuondo, Jerry Gonzales, Diego El Cigala, Celia Cruz, Paquito d’Ribera, en el caso de Pepe Rivero.

“La historia y evolución del Jazz” es el título del concierto didáctico para todos los públicos que ofrecerá Pascual Piqueras Quartet. Pascual Piqueras es funcionario de Carrera en el cuerpo de profesores de Música y Artes escénicas en la especialidad de Lenguaje Musical, Licenciado en Dirección de Orquesta por el Real Conservatorio Superior de Zaragoza y profesor de Trompeta y de Solfeo y Teoría de la música. Desarrollará una actuación pedagógica con la que se relata la evolución de la música más emblemática del siglo XX, a través de los temas y músicos más representativos de los distintos estilos que esta música ha ido generando.

Los conciertos del viernes 30 de abril y el sábado 1 de mayo, se celebrarán, ambos en horario de tarde a las 20:00 h, y tendrán un coste de 10 € la entrada, mientras que el concierto del domingo, 2 de mayo, será gratuito y se celebrará las 13:00 h.

