Dimensi-on presenta algunos trucos para decorar terrazas

martes, 27 de abril de 2021, 13:56 h (CET) Con la llegada de la primavera, las terrazas, jardines y balcones se convierten en la estancia más codiciada de un hogar. No importa el tamaño, con los trucos de Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, se tendrá un auténtico chill out en casa para convertirse en el rey de la metrópoli. Muy atento a estas claves porque sí, los exteriores también entienden de tendencias y modas Básicos

Hay que planificar el espacio del que se dispone y buscar mobiliario en consonancia a su tamaño. Según del tipo y uso que se haga de la terraza se deberán seleccionar ciertos elementos con prioridad. Si lo que se desea es un living, lo primero que se debe escoger es un sofá de exterior, luego una mesa, butacas y, finalmente, elementos decorativos. En cambio, si lo que se quiere es un comedor al aire libre, primero hay que elegir una mesa del material adecuado, sillas y más accesorios de decoración. El objetivo es saber sacarle el mayor partido posible para aprovechar el espacio al máximo. Se puede crear el mobiliario reciclando materiales para reducir el presupuesto en decoración como, por ejemplo, asientos, mesas y bancos a partir de secciones de troncos de árbol o reciclar cajas de fruta de madera.

Los colores

Lo ideal para sacar todo el partido a la terraza es decorarla en 3 colores y que uno de ellos predomine sobre los otros. De este modo, los elementos más grandes deben ser de tonos neutros como el blanco, beige, gris o negro y escoger complementos de colores más llamativos o con estampados.

Materiales

Hay que elegir los materiales adecuados para suelo y muebles. Hay que tener en cuenta que van a estar expuestos a la intemperie día y noche, por lo que los materiales utilizados deben ser resistentes a las condiciones meteorológicas. Si no se escogen bien, pueden despintarse o pudrirse rápidamente. Para las mesas, sillas o butacas de exterior, lo idóneo es elegir materiales como la madera, el metal, el vidrio o el mármol, que darán un toque elegante y versátil al espacio y tejidos como el ratán que, además, es tendencia para este 2021. Los textiles también son un elemento importante a tener en cuenta. Los cojines y puffs, son fundamentales en toda terraza que se precie. Hay que elegir telas resistentes que aguanten bien en el exterior, y que no pierdan el color con el sol. Las alfombras de materiales naturales como la rafia son ideales para andar descalzo y dar calidez al ambiente. El bambú es muy utilizado para crear sombra y ocultación, es una opción muy exótica y muy resistente. Lo artesanal está de moda, el reciclaje y el DIY es una tendencia al alza que permite darle una segunda oportunidad a materiales que parecían inservibles. Es el caso de los palets, por ejemplo, reconvertidos en camas, mesas, muebles o jardineras.

Iluminación

La iluminación exterior e interior juegan un papel clave en la decoración. Se debe tener en cuenta el contexto y crear ambientes que resulten acogedores buscando el equilibrio. Un exceso lumínico resultará molesto y acabará con la magia nocturna y una luz demasiado tenue puede ser incómoda. Debe haber un punto de iluminación de mesa o de pie en la terraza si se quiere dar calidez a la terraza en las noches. Las velas de distintos tamaños también son una opción o incluso las guirnaldas o leds. También, se puede dar calidez al espacio con elementos como canastos o alfombras de yute.

Plantas

Ya sean grandes o pequeñas, las plantas son fundamentales para conseguir el toque definitivo y complementar la decoración del espacio exterior. Se pueden combinar los colores, tamaños y tipos de plantas, además, se puede jugar con su disposición, crear un jardín vertical usando una estantería y llenar de verde toda la pared, diseñar un rincón con diferentes tipos de maceteros para conseguir un efecto más dinámico. Si se cuenta con un espacio amplio, se pueden ubicar árboles como el olivo, naranjo o limonero. Las trepaderas son plantas que sirven para densificar la sombra y refrescar el ambiente

Las buganvillas y el jazmín son opciones muy decorativas. Las primeras, por la espectacular floración; las segundas, por su intenso y agradable aroma.

Elementos decorativos

Hay que ir con cuidado con elementos decorativos como jarrones, esculturas o grandes macetas. Son un gran foco de atención visual, así que deben ser pocos y muy bien escogidos. Si no hay espacio, lo mejor es prescindir de ellos o utilizar la pared; se puede colocar una estantería o balda para colocar macetas o faroles.

Acerca de Dimensi-on

Dimensi-on es un estudio de interiorismo en Madrid que cuenta con un equipo de sólidos profesionales, con amplios conocimientos técnicos en arquitectura de interiores y especialistas en realizar proyectos, reformas e interiorismo, ya sea para una vivienda, local u oficina.

La singularidad de su estudio reside en la diversidad y complementariedad de sus perfiles profesionales. Creativos y técnicos trabajan juntos en un ambiente de trabajo altamente estimulante que hace aflorar el dinamismo, la pasión y la cercanía que son sus señas identitarias.

Convierten cada proyecto interior en una experiencia única y se especializan en los proyectos ´llave en mano´, para olvidar todos los problemas de la obra y poder disfrutar del proyecto lo antes posible.

Calle Sopelana, 11, Oficina 2.11, 28023 Madrid

dimensi-on.com

