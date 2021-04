Clínica Trevi explica en qué consiste la hiperhidrosis, las causas y su tratamiento Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 14:00 h (CET) La hiperhidrosis es una afección que produce una sudoración excesiva en axilas, manos y pies en el paciente, puede dificultar las relaciones sociales y laborales. Es un problema frecuente en muchas personas. Clínica Trevi, el último concepto en cirugía y medicina estética, explica en qué consiste, las causas y el tratamiento eficaz para acabar con ello ¿En qué consiste? La hiperhidrosis consiste en la sudoración excesiva y puede producirse en todo el cuerpo o en áreas localizadas, especialmente en las palmas de las manos, plantas de los pies, axilas o cara.

¿Cuál es la causa? La causa más frecuente de sudoración en las palmas de las manos o axilas es el nerviosismo, la ansiedad y a veces cierta inseguridad, por lo que el problema es más acusado en ocasiones importantes cuando la persona se encuentra tensa.

¿Qué experimentan los pacientes? Las personas con hiperhidrosis tienen glándulas sudoríparas hiperactivas y la sudoración incontrolable puede conllevarles una gran molestia, tanto física como emocional, afectándoles en su vida diaria. Muchas de ellas tienden a evitar situaciones que requieran contacto físico. También, suelen limitar los movimientos de brazos y adoptar posturas rígidas para ocultar la sudoración de las axilas.

¿Qué tipos de hiperhidrosis existen? La hiperhidrosis puede ser primaria o secundaria. La primaria suele ser más localizada y la causa es desconocida. Hay situaciones de tensión, inseguridad y nervios que acentúan el problema. La hiperhidrosis secundaria está relacionada con otros problemas clínicas, suele tener un patrón corporal más generalizado y puede aparecer en diferentes momentos de la vida del paciente en relación a distintos hábitos, enfermedades o problemas como la menopausia, el consumo de ciertas drogas o medicamentos, problemas de tiroides, tumores, etc.

¿Puede prevenirse? La hiperhidrosis no puede prevenirse, al menos la primaria. La hiperhidrosis secundaria se relaciona con otros problemas clínicos, por lo que si éstos se controlan podría dominarse mejor.

¿Tiene tratamiento? Afortunadamente, existe un tratamiento para la Hiperhidrosis o de Sudor Excesivo en Clínica Trevi. Consiste en la aplicación de Toxina Botulínica en las axilas, palmas de las manos o pies (zonas en las que hay mayor concentración de glándulas sudoríparas). Logrando la normalización del sudor gracias al bloqueo de la transmisión que existe entre los nervios y las glándulas sudoríparas en las zonas tratadas. Es uno de los tratamientos más comunes antes del verano ya que su duración aproximada es de 4 a 8 meses, con un tiempo de aplicación de 40 minutos aproximadamente. Este tratamiento tiene resultados inmediatos. Los médicos que colaboran con Clínica Trevi, tienen años de experiencia y son expertos en tratamientos de prevención del sudor excesivo.

Acerca de Clínica Trevi

Trevi es una clínica de medicina y cirugía estética ubicada en Madrid y formada por un equipo de élite nacional (médicos estéticos, cirujanos estéticos, dermatólogos, esteticistas y médicos especializados). Ofrece servicios que van desde Cirugía Estética hasta Estética Integral.

En Clínica Trevi lo tienen claro, su objetivo es ponerse en la piel de cada paciente para cumplir las metas personales de éste y, a la vez, convertirlas en sus metas profesionales. Además, Trevi no es una clínica común, sino que se trata de un centro moderno, exclusivo y chic dirigido a un cliente exigente, cosmopolita y amante de la belleza que se sentirá como “en casa” gracias a este nuevo concepto de medicina y cirugía estética.

¿Dónde?

C/ Apolonio Morales 21 A - 28036 Madrid

clinicatrevi.com

Seguir en:

@clinicatrevi

Clínica Trevi

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.