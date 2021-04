Football for Friendship sortea los equipos del "Football for Friendship eWorld-Championship" de este año Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 13:36 h (CET) (Moscú, 27 de abril de 2021): Se han determinado los 32 equipos internacionales del "Football for Friendship eWorld-Championship" (eF4F) de este año del programa social infantil de Gazprom, Football for Friendship. Jugadores jóvenes de 211 países competirán por el título del campeonato eF4F del 27 al 29 de mayo El sorteo tuvo lugar el 25 de abril, Día Internacional del Fútbol y la Amistad, en una ceremonia online. Los jóvenes embajadores del proyecto, Ananya Kamboj, de la India, Yusuf Moazzam, de Pakistán, Sheqayli Ascencion de Aruba y Alinur Gabidenuiy, de Kazajstán, sortearon los 32 equipos internacionales. En total se formaron ocho grupos. Cada grupo está formado por cuatro equipos con nombres de especies de animales raros. El sorteo puede seguirse en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1WtKefJnfas

El eF4F 2021 se jugará en el simulador multijugador "Football for Friendship World" (F4F World), que ha sido desarrollado especialmente para F4F y está disponible de forma gratuita en MS Windows, Apple. macOS, Android e iOS. Cada equipo está compuesto por seis jugadores. Un partido dura 2 x 3,5 minutos. Hasta el 1 de mayo, las academias de fútbol de todo el mundo pueden proponer a chicas y chicos de 12 a 14 años como jugadores.

Los partidos de la ronda preliminar del eF4F 2021 tendrán lugar los días 27 y 28 de mayo. La final se jugará el 29 de mayo. Los embajadores nacionales de la F4F se reunirán en el Foro de Embajadores Nacionales en Estambul el 29 de mayo, coincidiendo con la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Allí se hablará del desarrollo del fútbol infantil.

Ivan Galayev, 12 años, joven participante de Letonia: "Estimados participantes de los eventos F4F 2021. ¡Bienvenido al mundo de los nuevos valores! Ha sido un gran honor y un placer para mí participar en el "Football for Friendship eWorld-Championship" de 2020. Es un lugar ideal para vivir la amistad, la paz y el entusiasmo por el fútbol. Os deseo buena suerte y diversión en los Juegos de 2021. Que lo disfrutéis".

Más información:

Fotos y vídeos para los medios de comunicación: http://media.footballforfriendship.com

Página web: https://www.gazprom-football.com/football-for-friendship/

Instagram: https://www.instagram.com/footballforfriendship/

Facebook: https://www.facebook.com/FootballForFriendship/

YouTube: https://www.youtube.com/user/FOOTBALL4FRIENDSHIP

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Football_for_Friendship

Twitter: https://twitter.com/f4fprogramme

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.