Nace Global Cosmetics Cluster, la primera red mundial de clústeres de cosmética y perfumería

martes, 27 de abril de 2021, 13:24 h (CET) Está formada por 15 asociaciones de los 5 continentes y el Beauty Cluster (España) forma parte de la junta directiva. El nuevo meta Cluster será referencia internacional para el desarrollo de la industria cosmética. El sector de la cosmética ya alcanza los 450.000 millones de euros, de ellos 2.500 millones en España Clusters y asociaciones de cosmética y perfumería se unen para lanzar de manera oficial el Global Cosmetics Cluster, una red que representa toda la cadena de valor de la industria de la belleza mundial. Aquí se incluyen desde aquellas entidades dedicadas a la extracción de ingredientes hasta la distribución pasando por la formulación, fabricación y envasado, entre otras partes del proceso de la cosmética, y España tiene un papel destacado.

Global Cosmetics Cluster será la puerta de entrada a la internacionalización de las pymes, colaboración de clústeres y toda una referencia a nivel internacional para la experiencia en cosméticos. Consta de 15 miembros fundadores que representan a más de 3.700 empresas en todo el mundo. La junta directiva está liderada por Cosmetic Valley (Francia) como presidente, Beauty Cluster (España) como tesorero y Canadian Cosmetics Cluster como secretario.

El propósito del nuevo metaclúster es aumentar la colaboración internacional con fines comerciales y de investigación creando oportunidades y así ayudando a sus miembros a crecer. “Es una gran responsabilidad y un gran honor formar parte de esta nueva entidad nacida para liderar internacionalmente el sector”, declara Ivan Borrego, director del Beauty Cluster y miembro de la junta del Global Cosmetics Cluster.

España tiene un papel importante en esta nueva asociación ya que“somos el segundo país exportador en perfumería y el cuarto en cosmética, un país netamente exportador con una balanza comercial que arroja saldo positivo cada año”, confirma Ivan Borrego,

En 2019, sus miembros decidieron formar una junta y comités para trabajar y convertirse en una organización oficial. Ya en 2020 se formó una nueva rama, Global Cosmetics Cluster-Europe, con el apoyo del Programa COSME de la Comisión Europea, y en abril de 2021 por fin ha visto la luz como clúster de alcance mundial.

El sector de la belleza en auge

Tras la pandemia, el sector no ha sido menos y también ha sufrido el envite de la crisis pero vuelve poco a poco a la senda del crecimiento. El mercado de la belleza y el cuidado personal ha cerrado el ejercicio 2020 con una facturación de 450.000 millones* a nivel mundial. Solo en España, el resultado ha sido de 2.500 millones dando trabajo a más de 10.000 personas.

La recuperación del mercado de los cosméticos se debe a la creciente toma de conciencia de la importancia que tiene la belleza, al bienestar de la población femenina y al atractivo de la industria para las mujeres emprendedoras. Es un sector que contribuye a la mejora del estilo de vida, además de contar con la ayuda de un ingreso per cápita que aumenta exponencialmente en los países emergentes.

*Fuente Euromonitor.

Acerca de Beauty Cluster

Beauty Cluster es una asociación privada que promueve la colaboración con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible y la competitividad de la cadena de valor del sector de la cosmética, perfumería y cuidado personal.

Integrado por más de 200 empresas, es el clúster líder del sector belleza en España y el segundo mayor de Europa. Impulsa la innovación, la internacionalización, la formación y la transformación digital.

Es el único clúster mundial de belleza acreditado Gold Label. Fundador de la primera entidad formativa de negocios especializada en belleza, la Beauty Business School. Creador del primer Marketplace B2B de la industria de la cosmética y perfumería (Beauty Connecting Business).

