Beauty Looks de efecto No Makeup en los Oscar 2021 con trucos de David Deibis

Los labios naturalmente sonrosados, el toque de blush y los foxy eyes fueron los protagonistas de una alfombra roja marcada por la pandemia Como cada año, llega la épica de galas de premios de cine que, siendo habitual, suelen culminar con los Óscar como culminación de esta carrera de laureles. En este recorrido de alfombras rojas, la tendencia que más protagonismo cobra, quizás por la influencia de la pandemia, es la del maquillaje de estilo no-maquillaje, algo que anoche se pudo ver en los rostros de Reese Witherspoon, Carey Mulligan, Margot Robbie o Zendaya. “Las actrices están apostando por el efecto que llamo juventud, un aspecto no-makeup pero con toques sonrosados, representativos de un piel joven, de aspecto jugoso”, explica David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD. Los labios se presentan sonrosados y con un ligero brillo, las mejillas, con la misma gama cromática y los ojos, con un toque de máscara y, eso sí, con un marcado efecto foxy que "Eleva el arco de la ceja marca aún mas el young-effect", añade Deibis. ¿Cómo se consigue este look?

La clave: el tratamiento de la piel

Además de los tips de maquillaje esenciales, todos los expertos coinciden en que la clave está, además, en tratar la piel adecuadamente antes de pasar a los productos de color. "Antes de eventos especiales, estas celebrities se someten a tratamientos con efecto reafirmante y glow, con productos que incluyen en sus fórmulas productos principios como el DMAE o los cristales de rubí", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza, firma fetiche de facialistas que preparan los rostros de los oscar, tales como Joanna Czech. "Los cristales de rubí hacen un simil a los filtros de Instagram, ayudan a disimular imperfecciones y arrugas, creando un efecto blur", añade la experta. Este principio es protagonista en productos como Instant Perfection Serum, de Omorovicza.

Productos de color con efecto Oscar

Cuando se entra en los tips para conseguir el look de Oscar, David Deibis explica que es muy sencillo. Lo primero, el truco está en la base: "Es mejor apostar por una base de efecto líquido que penetre bien en la piel y que se quede fácilmente sellada, ya que con la mascarilla nadie quiere correr el riesgo de dejar en ella plasmado todo el producto". En cuanto al color en sí mismo: "Es sencillo, un labial de efecto rosado, pero que se adapte fácilmente a cualquier tono de piel, como No Makeup Lipstick, de Perricone MD, que está diseñado para conseguir ese efecto y representar el tono de unos labios jóvenes. Lo mismo con el blush, clave para aplicar en estos looks en mejillas e incluso en ojos. De igual manera, apostaremos por uno de acabado líquido y fundente, por el mismo motivo que ocurría con la base". Los productos que aconseja el maquillador son: No Makeup Foundation Serum de Perricone MD: 55€, No Makeup Blush de Perricone MD: 35€, No Makeup Lipstick de Perricone MD: 30€.

El efecto Foxy Eye

Una de las tendencias que predomina en el panorama de la belleza últimamente es el Foxy Eye, propuesta que consiste en marcar el arco de la ceja para elevar la mirada. Además de poder conseguirlo con maquillaje, los expertos apuestan por algo más permanente. "Eyelid Lift Serum de Perricone MD es perfecto para esto. Eleva el arco de la ceja de manera inmediata para un efecto flash. Si se usa a diario, se puede conseguir un Foxy Eye de manera permanente", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD. Deibis, por su parte, añade que: "Para una naturalidad extrema, ya solo faltará un toque de máscara". Los productos que recomiendan los expertos son: Eyelid Lift Serum de Perricone MD: 99€ y No Makeup Mascara de Perricone MD: 30€.