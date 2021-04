FIAVE explica que el sector audiovisual y eventos está esperanzado de cara septiembre Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 12:56 h (CET) Ante la situación actual, la necesidad de seguir uniendo comunidades ha llevado a más del 90% de las empresas a realizar eventos virtuales Según un estudio presentado este mes de abril por el MCI Spain Event Services, principal organizador de eventos, conferencias y congresos del mundo, un 60% de las compañías realizarán eventos presenciales a partir de mediados de 2021.

A raíz de la pandemia, el sector ha tenido que esforzarse enormemente y transformarse para adaptarse a los eventos virtuales, usando tecnología digital e innovación en su sistema de comunicación entre partners y stakeholders.

Ante la situación actual, la necesidad de seguir uniendo comunidades ha llevado a más del 90% de las empresas a realizar eventos virtuales en los últimos seis meses. Solamente un grupo muy limitado no ha hecho eventos virtuales debido a la paralización de todas las acciones, entre otros motivos.

Por otra parte, el ritmo de vacunación y la creciente inmunización de la población hacen pensar en el aumento de confianza de las empresas, organizaciones y misma administración para reabrir el grifo de la actividad y por tanto la celebración de eventos presenciales con el networking empresarial en el punto de mira.

No obstante, organizaciones del sector pedimos de nuevo esfuerzos y ayudas concretas y ambiciosas al Gobierno para paliar los efectos de las restricciones impuestas por la COVID-19, puesto que ha sido uno de los sectores que ha sufrido más durante este periodo de pandemia, con cuantiosas pérdidas y abandono empresarial.

Desde FIAVE solicitan al Gobierno que establezca un calendario de desescalada por fases para que el sector audiovisual y eventos pueda plantear las celebraciones, así como a elaborar y aprobar un plan de ayudas, económicas y legislativas que permitan al sector sobrevivir a esta crisis.

FIAVE es primera federación española que representa a la industria audiovisual y de los eventos, actualmente está uniendo esfuerzos para trabajar conjuntamente en recuperar el sector.

