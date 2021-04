'El camino de los elementos: Fuego', un viaje transformador que descubre el destino de sus protagonistas Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 12:44 h (CET) Alejandra Esteban invita a los lectores a salir de su zona de confort y emprender el camino de los elementos en la primera novela de su saga de aventuras y fantasía en la que los personajes descubren quiénes son Alejandra Esteban debuta como escritora con la novela El camino de los elementos: Fuego (Círculo Rojo). Una historia de aventuras y fantasía con una invitación al lector a emprender el camino de los elementos y descubrir su misión en la vida.

Una serie de acontecimientos en la vida de Camila, la protagonista, la llevan a dejar su ciudad y viajar por lugares mucho más hostiles que cambiarán su manera de percibir el mundo y de estar en él, a través de una travesía incierta que desembocará en una experiencia crucial que determinará su vida.

"Un deseo no cambia nada, pero una decisión lo cambia todo. Si tomo una decisión el universo se activa y lo exterior cambia. Si no la tomo, el mundo sigue girando y, a veces te gira de una bofetada, como le pasa a Camila. Cuando no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, la vida nos saca de ese lugar, aunque no queramos. Si aun así sigues inmóvil, el futuro no será muy alentador".

Así, Alejandra Esteban construye un relato en el que mundos de fantasía y realidad se interpelan y en el que dos personajes femeninos, Aluxes y Camila, emprenden el camino de Fuego para descubrir su misión en el mundo. Un juego entre universos paralelos que no solo estimulará a los lectores más apasionados del género de fantasía, sino también a quienes estén buscando una razón historias distintas y entretenidas.

"Todos los personajes, e incluyo a todos los que nos hemos embarcado en este tipo de aventuras, sentimos este llamado en el corazón para ir en busca de un sueño. Y también está esa vocecita que te dice: "para qué vas a salir de aquí, si estamos bien", aunque no estés bien en absoluto.

Todo aquel que vence ese rechazo de la llamada, se encontrará con un mentor, con pruebas, aliados, enemigos, más y más pruebas, recompensas y con el camino de vuelta a la aldea, pero transformado en una persona distinta capaz de enseñar a su entorno todo lo aprendido en el viaje".

En El camino de los elementos: Fuego, la autora utiliza magistralmente la ficción para hacer denuncia social y poner de manifiesto problemas y conflictos que asolan el planeta, y que tienen incidencia directa sobre la vida de las personas.

Además, motivada por el buen acogimiento de la primera novela de la saga, la autora ha recogido en otro libro las claves para emprender el camino de los elementos con éxito y activar los arquetipos internos de cada cual: El método de los cuatro elementos, lo que sin duda hará las delicias de aquellos que quieran imitar a Camila y a Aluxes.

De esta manera, Alejandra Esteban aúna su experiencia profesional como psicóloga y experta en coaching en esta novela para que pueda ayudar a cuantos se asomen a sus páginas.

"Muchas veces estamos presos de nuestras propias historias, ya es hora de darnos cuenta de que son nuestras propias historias las que pueden abrirnos las puertas de la prisión".

El camino de los elementos: Fuego ya está disponible en las librerías para todos los lectores apasionados de las novelas de fantasía y aventuras. Nadie querrá perderse esta historia impulsora de cambios y que invita a no cesar en perseguir los sueños. Sin duda, la primera novela de una saga de esas que atrae a legiones de fans, ansiosos a la espera de los siguientes títulos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La Dra. Fercasy explica las bondades del láser Fotona 4D, lifting facial sin cirugía Comienzan las primeras ofertas en modalidad 100% teletrabajo en toda España Clínica Trevi explica en qué consiste la hiperhidrosis, las causas y su tratamiento Dimensi-on presenta algunos trucos para decorar terrazas El próximo fin de semana, VI Festival Jazz Sigüenza