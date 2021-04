Nuevo Flipr, el delfín que monitoriza el estado del agua de la piscina Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 12:12 h (CET) El dispositivo analiza la temperatura, índice de PH y nivel de desinfectante de la piscina en tiempo real a través de una app móvil. Envía mensajes de alerta cuando los niveles del agua no son los correctos. Está diseñado con tecnología de robótica submarina, lo que garantiza su durabilidad flotando en la piscina durante todo el año. Permite ahorros de hasta un 27% en el coste de mantenimiento de la piscina. Es un 89% más fiable que las tiras de testeo de PH tradicionales Llega el buen tiempo y comienza la puesta a punto de piscinas, con ello también los dolores de cabeza a la hora de gestionar el mantenimiento de la misma. El desconocimiento sobre los tratamientos del agua y falta de tiempo hacen que muchos particulares dueños de piscinas acudan a una empresa externa para el mantenimiento de la piscina. Pero con Flipr Start todo ha cambiado.

Flipr Start permite monitorizar en tiempo real el estado del agua y ahorrar hasta un 27% en costes de mantenimiento e insumos. Este pequeño delfín navega por la piscina enviando información en tiempo real a una aplicación móvil desde donde es posible visualizar todos los datos en tiempo real así como el registro histórico a través de un timeline diario con toda la información. Funciona con piscinas con métodos de desinfección con cloro, bromo, sal y Spas.

“En Flipr creemos que la piscina solo debe brindar placer y no dolores de cabeza ni pérdida de tiempo para sus dueños. Fue diseñado por usuarios para usuarios para ayudarles a ahorrar tiempo y dinero en el mantenimiento de la piscina”, afirma Oriol Pérez, Country Manager de Flipr.

Está concebido para durar y resistir. Utiliza tecnología empleada en robótica submarina por lo que está pensado para vivir todo el año en la piscina.

Fiabilidad y comodidad

Flipr Start es un 89% más fiable que las tiras analíticas de test. Su aplicación otorga datos y consejos propios de la experiencia de un profesional del mantenimiento de piscinas. Flipr opera en Francia y otros países europeos desde 2016 y ya cuenta con más de 15 mil usuarios.

Seguridad en tiempos de pandemia

Flipr garantiza la seguridad para la salud ya que permite disfrutar de un agua limpia y con PH adecuado. Por lo general, las piscinas favorecen el desarrollo de bacterias. Un agua no suficientemente tratada puede generar trastornos digestivos, legionelosis y/o también infecciones cutáneas o viscerales. La clave para minimizar riesgos es mantener el agua bien desinfectada, pero sin sobredosis de desinfectante.

Sin embargo, para minimizar el riesgo de contraer el coronavirus al bañarse, sólo hay una solución: mantener el agua debidamente desinfectada y con un PH correcto. No importa si se utiliza el tratamiento con cloro, bromo o sal: lo que importa es tener cierta continuidad en la desinfección de la piscina. Flipr Start permite controlar la calidad del agua de baño en todo momento y actuar antes de que sea demasiado tarde. Gracias a sus análisis precisos y regulares (hasta 20 mediciones al día), Flipr Start hace posible controlar el nivel de desinfección, y asegurar un agua de baño saludable durante todo el año.

La aplicación de Flipr está disponible para Android y iPhone en Apple Store IOS y Play Store para Android. Más información en la web del producto: https://es.goflipr.com/flipr-start/

