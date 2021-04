Helident Training Center: ¿Los implantes duran para siempre?¿Qué cuidados necesitan? Emprendedores de Hoy

martes, 27 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Para tener una buena salud bucal, el cuidado y mantenimiento de los implantes dentales es fundamental. Por ello, llevar una correcta higiene es imprescindible para evitar riesgos. Los implantes están compuestos de materiales resistentes como el titanio y el zirconio, por lo que son una solución duradera para mejorar la salud bucal y la calidad de vida del paciente. Existen academias y escuelas de odontología que ofrecen cursos que realzan el valor de los implantes y enseñan a los pacientes a conservarlos en buen estado, siendo el más reconocido Helident Training Center, un centro de formación que ofrece cursos especializados para odontólogos, como se ha visto en El sitio web similar.

Cuidados que necesitan los implantes dentales Un implante puede llegar a permanecer toda la vida en la boca, desarrollando la misma función que un diente natural. Sin embargo, la durabilidad de los implantes depende del cuidado, higiene y revisiones cotidianas que se realicen. Es decir, tienden a deteriorarse cuando no se tratan de acuerdo a las necesidades que requieren.

En primer lugar, los dentistas recomiendan a los pacientes con implantes no fumar.El tabaco favorece la rápida aparición de sarro y se encarga de deteriorar, en gran medida, las piezas introducidas en la dentadura. Asimismo, promueve infecciones, problemas en el proceso de osteointegración y daños en las células del tejido óseo.

Por otro lado, para mantener una buena higiene, debe fomentarse el cepillado diario -al menos dos veces al día- y el uso de hilo dental para llegar a las zonas donde puedan quedar rastros de comida. La clínica de confianza del paciente también puede indicar otras pautas a seguir. Las visitas al dentista pueden ayudar a detectar a tiempo los problemas que puedan presentarse en los implantes, como alguna infección sencilla, que se agrave considerablemente. La frecuencia de las citas estará sujeta a la salud que presente el paciente.

Cursos de formación especializados para odontólogos La implantología es una disciplina odontológica que se dedica a reemplazar dientes perdidos, mediante la colocación quirúrgica de un implante. A diferencia de las prótesis dentales, los implantes se atornillan.

Los profesionales que se dedican a esta rama se conocen como implantólogos. Sin embargo, es posible que los odontólogos decidan especializarse en implantología. En este sentido, Helident Training Center dispone de cursos formativos de implantes. La implantología es una especialización que está disponible dentro de sus áreas, junto a la periodoncia, prostodoncia y cirugía oral avanzada. El centro ofrece un enfoque multidisciplinario para ayudar al dentista a utilizar técnicas y materiales innovadores.

Para ofrecer las distintas especializaciones de la odontología, Helident Training Center cuenta con equipos y personal altamente cualificado, con experiencia nacional e internacional.

