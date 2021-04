Ciberseguridad en la transformación digital de las empresas Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 10:12 h (CET) 'Conéctate al futuro de la Seguridad' La ciberseguridad es clave en los procesos de transformación digital. Las compañías, ahora más que nunca, se enfrentan al reto de proteger la información y activos que soportan sus procesos de negocio, y gestionar adecuadamente los riesgos de ciberseguridad a los que se exponen. La ciberseguridad es una de las principales preocupaciones de las empresas y profesionales. En un contexto en el que los incidentes de seguridad son cada vez más comunes, no hay sector que se libre de la amenaza de los ciberataques.

El próximo Jueves 29 de abril, líderes empresariales y proveedores de servicios, darán a conocer las últimas tendencias que potencian la innovación a través de nuevas herramientas y soluciones de seguridad digital. Presentarán en la conferencia online CIBERSEGURIDAD: Securing the Digital Transformation cómo mejorar la ciberseguridad en las empresas y las claves para evitar ciberataques en un negocio. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades del sector.

Se tratarán temas sobre los nuevos retos de Ciberseguridad en la transformación digital, seguridad en la nube, la visión de un hacker, la primera línea de defensa en su empresa, Ciberseguridad eficiente mediante detección y respuesta, la biometría del comportamiento para reducir el fraude y mejorar la experiencia de usuario, retos actuales y el futuro de la Ciberseguridad, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ABAST, ARSYS, VERNE TECHNOLOGY GROUP, LASTPASS by LOGMEIN y MASTERCARD; con la colaboración de Quum Comunicación y La latina Valley; las asociaciones ATI, la Asociación de Técnicos de Informática; AMECI, la Asociación Mexicana de Ciberseguridad y ANTPJI, la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos; y como media partners a Digital Innovation News, Ciberseguridad LATAM, Revista Transformación Digital, Control Publicidad e Interactiva.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Ignacio Fernández Estébanez, Business Development Manager en ‎Arsys; Joaquín Molina, Security Advisor de Verne Tech; Patricia Walter, Principal Channel LastPass Account Manager de LogMeIn; Xavier Isern, Especialista del área de Ciberseguridad de ABAST y Alberto López, Responsable de Ciberseguridad y Soluciones Digitales en Mastercard Iberia.

Además, contarán con un panel de expertos: "Retos Actuales y el Futuro de la Ciberseguridad” donde líderes de la industria exponen y comparten reflexiones, retos y oportunidades del sector, moderado por Angel Bahamontes Gómez, Presidente de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos.

Gracias a la colaboración de ANTPJI, durante el evento online, los asistentes podrán participar en el sorteo de 3 Certificaciones totalmente gratuitas de Investigador Digital Forense de la Asociación Europea de Investigadores Digitales Forenses valorado cada uno en 650€.

Se podrá conseguir entrada gratuita AQUÍ.

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/ciberseguridad-securing-the-digital-transformation-2021/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre el evento CYBERSECURITY TECH CONFERENCE forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales. Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Contacto: info@urbaneventmarketing.com

