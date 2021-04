Dr. Carlos Zito: Prevenir la caída del cabello en Barcelona Emprendedores de Hoy

martes, 27 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

Muchas personas sufren estrés debido a la caída del cabello, y las estimaciones indican que esta problemática va en aumento. En una ciudad como Barcelona, por los factores a los que son sometidos los individuos (estrés, agentes contaminantes, productos nocivos) es indispensable prevenir la caída del cabello en Barcelona, así se ha visto en Noticias.

Prevenir la caída del cabello en Barcelona: ¿Qué le sucede al cabello? La alopecia (el término que define la pérdida de cabello) afecta a porciones del cuero cabelludo, o a todo el cuerpo. Puede ser un elemento dado por la predisposición genética del paciente, por condiciones hormonales y puede ser causa de inseguridad para la persona.

La caída del cabello no significa motivo de alarma generalmente. Es una condición fisiológica normal debido al ciclo por el que trascurre el cabello. El cabello tiene una vida natural limitada y es reemplazado por una nueva raíz al culminar esta.

Según el Dr. Carlos Zito, las personas comienzan a buscar una solución para evitar la caída del cabello a temprana edad cuando hay factores predisponentes dentro de la familia. Aspectos como crecimiento lento, que suele no poder reemplazar la velocidad en que el cabello se va perdiendo, también hace de esta una búsqueda habitual.

Otros factores de riesgo pueden ser la edad (bastante incidente en hombres a partir de los 20 años). También puede influir la pérdida de peso, enfermedades de base como el lupus eritematoso sistémico, la diabetes, tabaquismo y síndromes hormonales.

Un factor bastante frecuente, pero difícil de controlar por sus formas de desencadenarse: el estrés, por lo que muchos médicos y profesionales esteticistas son buscados para brindar ayuda sobre cómo prevenir la caída del cabello por estrés, asegura el Dr. Carlos Zito.

Evitar la caída de cabello La caída de cabello en las mujeres y hombres españoles causa estrés y ansiedad social. Puede entrelazar a la persona a un ciclo donde su desempeño como individuo social está determinado por su aspecto, advierte el Dr. Carlos Zito.

En primer lugar, la prevención es la base de todo. Una buena alimentación, poca tolerancia a vicios como el alcohol y el tabaco, mecanismos para gestionar el estrés y un adecuado descanso ayudan a disminuir la pérdida de cabello.

El plasma rico en plaquetas, o PRP, para prevenir la caída de cabello en Barcelona Una de las formas de evitar la caída del cabello con plasma rico en plaquetas es realizado por autotransfusión del plasma o componente líquido de la sangre, el cual contiene múltiples factores de crecimiento (PDGF,TGF, VEGF,IGF) que se encuentran contenidos en las plaquetas.

Estos factores de crecimiento promueven la bioestimulación reparación y regeneración de la piel estimulando la producción de colágeno. El resultado es una piel rejuvenecida, más tersa y de mejor calidad.

Según explica el Dr. Carlos Zito se realizan inyecciones mínimas en el área a tratar (donde se note la calvicie, alopecia o debilidad del cabello).

El plasma estimula los folículos vellosos, debilitados por procesos predispuestos o debidos al ambiente. Dura alrededor de 40 minutos, y su duración depende de la frecuencia en la que se realice el tratamiento, que pueden ser realizados numerosas veces para prevenir la caída de cabello.

