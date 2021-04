Técnicas avanzadas en belleza: Micropigmentación Madrid precios competitivos Emprendedores de Hoy

martes, 27 de abril de 2021, 11:00 h (CET)

No hay nada como mirarse al espejo y disfrutar de unas cejas perfectas, unos labios llenos de vitalidad con un perfilado rejuvenecedor, o delinear la mirada con tintas naturales que resisten al agua y a las cremas, y todo ello es posible gracias a la famosa técnica de la micropigmentación, como se ha visto en Medio de comunicación.

Pigmentos que realzan la belleza, de auge en Madrid En esta época de pandemia, en la que la mascarilla cubre más de la mitad del rostro y tanto hombres como mujeres han aprendido a sonreír con la mirada, las cejas ya no son solo el marco de la misma, sino el punto de atención, expresión y belleza más resaltante cuando de estética facial se trata.

En Madrid, esta tendencia de maquillaje permanente ha cobrado un auge sin precedentes y existen centros estéticos que ofrecen un trabajo de calidad de micropigmentación Madrid con precios competitivos; entre estos, destaca por su excelencia y amable atención, Distrito Wellness Concept, un centro de belleza integral ajustado a los nuevos tiempos, tanto en actualización de técnicas como en respeto a las leyes y reglamentos que rigen la lucha contra el Covid-19.

Desde la reserva de la cita, hasta el resultado final, la experiencia de micropigmentación en Distrito Wellness Concept ha resultado de excelente aceptación entre los clientes.

¿Cómo es el proceso de micropigmentación? Todo comienza con la confianza que el usuario deposita en las manos expertas, seguida de una prueba de alergia a las tintas que se utilizan para esta técnica de tatuaje “pelo a pelo”. Luego, el profesional esteticista realiza pruebas tanto en plantillas como en el propio rostro, para acercar lo más posible las expectativas del usuario al resultado final. Vale destacar que el proceso resulta completamente indoloro gracias a la aplicación de anestesia local.

Una de las ventajas que ofrece Distrito Wellness Concept es la comunicación permanente con el cliente, antes, durante y después de haber aplicado la micropigmentación, pues los cuidados post procedimiento son tan importantes como su realización.

Evitar la luz solar, no rascarse la zona ante el escozor que produce la cicatrización, aplicar crema humectante y no humedecer exageradamente la zona tratada son algunas de las pautas que dictará el esteticista para un resultado de espectáculo, de increíble apariencia natural, tanto en cejas como párpados y labios. Si es necesario, el servicio incluye una sesión de retoque pasadas algunas semanas de la micropigmentación.

Calidad, precio accesible, atención de primera, un lugar agradable y cómodo y todas las medías de bioseguridad están garantizadas en esta opción para todos quienes deseen experimentar el realce de su belleza natural con una técnica liberadora, en la que dedicar tiempo al maquillaje tradicional ya no será una necesidad imperante a la hora de salir de casa, o atender compromisos.

