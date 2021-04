INFISPORT® lanza un nuevo gel técnico para deportistas: ND4® GEL Triple Zero Comunicae

martes, 27 de abril de 2021, 09:04 h (CET) Por su comodidad y efectividad, el gel energético es uno de los Complementos Alimenticios más utilizados durante el ejercicio por deportistas amateur y profesionales en la mayoría de disciplinas deportivas. Infisport, acaba de lanzar en España un gel con altas prestaciones, sin sabor añadido, sin colorantes y sin edulcorante. "Está demostrado científicamente que aportar carbohidratos, aminoácidos y sales minerales en determinadas concentraciones durante el ejercicio, mejora el rendimiento físico" Infisport® es una empresa española con sede en Castellón fundada en 1996 con el objetivo de investigar sobre las necesidades nutricionales en el deporte de competición. Desde entonces hasta la actualidad, se ha posicionado en España como una marca de referencia en el ámbito de la prescripción, deporte amateur y profesional, gracias al desarrollo de productos eficaces y seguros basados en la evidencia científica.

El mercado de los Complementos Alimenticios para deportistas ha experimentado un crecimiento considerable en los últimos años, así como una evolución hacia nuevos modelos de negocio donde la tecnología permite una relación marca-cliente mas directa, que facilita conocer las necesidades reales de los deportistas y desarrollar soluciones satisfactorias.

En este contexto de relación directa con el cliente y conocer sus necesidades reales, Infisport® ha desarrollado el nuevo concepto de Complemento Alimenticio ND4®, una solución integral para utilizar durante el ejercicio, que facilita el modo de empleo al reunir en una misma formulación “los principales nutrientes y micronutrientes con beneficios sobre el rendimiento deportivo como muestran distintos trabajos científicos”.

El nuevo ND4® Gel Triple Zero aporta en la misma fórmula: reposición energética, hidratación y aminoácidos de alta calidad.

El aporte energético se consigue con su matriz de carbohidratos en proporción Glucosa: Fructosa 2:1 “que permite una mayor asimilación por unidad de tiempo”. Durante el ejercicio de alta intensidad y/o larga duración, descienden los depósitos energéticos de glucógeno muscular. Diversas publicaciones muestran beneficios sobre la disposición energética al tomar desde 30 hasta 120g de carbohidratos/hora.

La hidratación durante el ejercicio depende de la ingesta de agua y sales minerales, sobre todo de sodio, el principal mineral excretado en el sudor. Su fórmula aporta por servicio 152mg de sodio. “En el rendimiento físico y salud del deportista, es fundamental mantener una óptima hidratación”.

Aporta aminoácidos esenciales BCAA en proporción 8:1:1 no sintetizables por el organismo y L-Glutamina. “Durante el ejercicio se producen miles de contracciones de las fibras musculares que, dependiendo de la forma física, intensidad y duración de la actividad principalmente, provocan una determinada rotura y desestructuración. En el proceso de reparación de las fibras musculares intervienen los aminoácidos contenidos en las proteínas”.

