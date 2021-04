La limpieza primaveral, imprescindible para la salud, según Limpieza Pulido

En primavera las alergias proliferan, por lo tanto, hay que prestar una atención especial a la limpieza del polvo y los ácaros. La limpieza a fondo en primavera es fundamental para la salud de las personas La limpieza de primavera es significante de refrescar un hogar, de reiniciar los mecanismos y el funcionamiento de la vivienda. La limpieza consiste tanto en el simple acto de limpiar como el acto de deshacerse de todos aquellos objetos y muebles de la casa que no sirven para nada y entorpecen el funcionamiento de las personas y su salud. En primavera proliferan las alergias, por lo que, mantener la casa limpia de polvo y polen es muy importante. Actualmente, según un estudio de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (Seaic) actualmente se ha observado el doble de personas alérgicas en comparación a 10 años atrás. El porcentaje de población española que se encuentra en este grupo de personas alérgicas supone un 33% (más de 16 millones de alérgicos).

Es inevitable afirmar que la limpieza primaveral es fundamental para la salud de las personas, sobre todo de aquellas que padecen las alergias. Limpieza Pulido, una empresa con una larga trayectoria profesional en la limpieza y los productos y maquinaria para limpiar aconseja repartir la limpieza de las casas por estancias y estaciones. Es decir, las estancias que no se utilizan en invierno, limpiarlas en primavera, para prevenir la llegada del buen tiempo. Las cosas que no se usan en verano, pero sí en invierno (ropa gorda, chaquetas, nórdicos, mantas, etc.) se pueden limpiar en verano para dejarlas preparadas en invierno. De la misma forma es recomendable realizar la limpieza primaveral, ya que, de esta forma, no se realizará la limpieza con prisas o agobios.

“Nosotros siempre recomendamos utilizar una aspiradora en primavera y recomendamos nuestra aspiradora NHV 180, o la aspiradora de polvo NUMATIC HENRY HVR-240 KIT. La aspiradora te permitirá eliminar el polen y los ácaros que provocan las alergias. No olvides aspirar todos aquellos elementos que más usas: el sofá, los cojines, las alfombras, las tapicerías, etc.”, afirma Limpieza Pulido sobre la eliminación correcta de los ácaros y el polen. Ventilar la casa de forma adecuada es una forma de darle salud, ya que se mantiene la humedad lejos. Mantener la casa seca es esencial para evitar alergias.

Limpiar las cortinas es muy importante también. Si las cortinas son de tela es recomendable lavarlas con agua, en la lavadora o a mano, según la tela. Si se trata de persianas, se pueden limpiar en el mismo sitio que están, con agua, jabón y una bayeta. Para mantener el aire limpio en la casa es recomendable cambiar los filtros de aire o limpiarlos de forma frecuente, es decir, cada 3 meses.